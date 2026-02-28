Відео
Підтримати ЗСУ
Зима під обстрілами — які руйнування спричинила РФ в Одесі

Зима під обстрілами — які руйнування спричинила РФ в Одесі

Ua ru
Дата публікації: 28 лютого 2026 18:31
Обстріли Одеси взимку 2025-2026: жертви й руйнування
Знищений будинок в Одесы. Фото: Новини.LIVE

Зима в Одесі минула під майже безперервними атаками російських військ. Місто пережило масовані удари по енергетиці, повну зупинку електротранспорту, перебої з водою і теплом та кілька хвиль ожеледиці й морозів.

Новини.LIVE в останній день лютого згадують, якою була зима в Одесі.

Читайте також:

Удари у грудні

Із перших днів грудня росіяни почали майже щодня запускати ударні безпілотники по Одесі та області. Повітряні тривоги тривали годинами, атаки відбувалися як вночі, так і вдень. Найпотужніший удар на старті холодів стався в ніч на 13 грудня 2025 року. Російські війська влучили по об’єктах енергетичної інфраструктури. Унаслідок цього значна частина Одеси залишилася без електроенергії. Разом зі світлом зникла вода — насосні станції зупинилися. Частина котелень не працювала, тому в будинках хололи батареї. Саме після цієї атаки повністю зупинився електротранспорт: трамваї та тролейбуси не вийшли на лінію через пошкодження тягових підстанцій. Рух не відновили й досі.

Зима в Одесі під обстрілами
Люди набирають воду. Фото: Новини.LIVE

Через кілька днів, 18-19 грудня, російські окупанти знову атакували енергетику та житлові масиви. Понад 70 тисяч абонентів залишилися без світла, близько 80 тисяч — без тепла. А вже 24 грудня після зміни вітру узбережжя Одеси накрила рослинна олія. Забруднення сталося через обстріл РФ порту "Південний" і дійшло до Одеської затоки та міських пляжів. Отрада і Ланжерон опинилися в масній плівці. 

Забруднення Чорного моря
Олія в Чорному морі. Фото: Новини.LIVE

Пізніше у ніч на 31 грудня росіяни повторно вдарили по енергооб’єктах, які живили Приморський і Хаджибейський райони, і частина міста зустріла Новий рік без стабільного світла та опалення.

Удар по будинку в Одесі у січні

Січень не приніс спокою. Найтрагічнішою стала ніч на 27-ме число. Російські військові безпілотниками вдарили по житлових кварталах Одеси. На вулиці Прохорівській у Хаджибейському районі дрон поцілив у чотириповерховий будинок. Удар зруйнував під’їзд із другого по четвертий поверх, обвалилися перекриття, кілька квартир були повністю знищені. Люди опинилися під завалами. Рятувальники розбирали уламки годинами, шукали мешканців, які не виходили на зв’язок. Загинули чотири людини. Понад 30 осіб отримали поранення, серед них — діти й вагітна жінка; кількох доправили до лікарень у тяжкому стані.

Тієї ж ночі пошкоджено щонайменше п’ять житлових будинків у різних районах міста, зруйновано дитсадок, ліцей і церкву, вибито десятки вікон у багатоповерхівках. Ще один одесит став жертвою дронового удару по дев'ятиповерхівці на вулиці Балківській.  

Негода в Одесі

Наприкінці січня до обстрілів додалася негода. Температура опускалася до -10...-12 °С, дороги вкривалися ожеледдю, лінії електропередач обмерзали. Через це в області і місті фіксували обриви проводів і локальні знеструмлення. Мережі, вже пошкоджені ударами, відновлювали довше.

Зима в Одесі під обстрілами РФ — руйнування, загиблі та блекаути​ - фото 3
Ожеледиця в Одесі. Фото: Новини.LIVE

У лютому атаки продовжилися

У ніч на 4 лютого російські дрони знову вдарили по Одесі. Пошкоджено понад 20 житлових будинків, школу та дитсадок; двоє людей отримали поранення. 9 лютого в Приморському районі удар пошкодив 21 квартиру і 39 вікон у під’їздах; два автомобілі згоріли повністю. Загинув 35-річний чоловік, ще двоє людей, зокрема 19-річна дівчина, були травмовані. 

Ніч із 11 на 12 лютого на Одещині теж минула під сигнали повітряної тривоги та вибухи в Одесі через дронову атаку. Унаслідок російської атаки на одному з ринків Одеси спалахнула пожежа. Вогонь охопив павільйони та знищив товар. Зранку продавці розбирали завали й розчищали територію.

У ніч із 16 на 17 лютого чергова масована атака залишила десятки тисяч одеситів у Київському районі міста без тепла, світла і води  — котельні не могли працювати через відсутність живлення. На стабілізацію ситуації знадобилося у деяких випадках майже 10 днів. Наразі все місто живе в умовах екстрених відключень електроенергії.

Російські окупанти в ніч проти 21 лютого атакували Одесу ударними дронами. Внаслідок обстрілу у місті пошкоджені будинки і навчальний заклад. Вибухова хвиля вдарила по фасадній частині Одеського юридичного ліцею. Постраждали кабінети з боку вулиці Європейської. Деякі приміщення знищені повністю, в інших вибито вікна.

Одеса Одеська область обстріли Новини Одеси дрони атака
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
