Атака дронів на Одещину: поранені діти та руйнування

Нічна атака на Одещину — з'явилися перші фото наслідків
Цієї ночі Одещина знову опинилася під атакою ворожих ударних безпілотників. Під вогнем опинилися цивільні об’єкти та портова інфраструктура. Є поранені мирні мешканці, серед них — маленька дитина. Наслідки атаки ліквідовують екстрені служби.
Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, передає Новини.LIVE.
Наслідки удару
Ворог атакував ударними дронами цивільну та портову інфраструктуру Одеської області. Унаслідок удару постраждали двоє людей — 3,5-річна дівчинка та 44-річний чоловік. Обох госпіталізували у стані середньої тяжкості, медики надають необхідну допомогу.
Зафіксовано пошкодження портових резервуарів і будівельного крану. Також постраждали фасад і скління житлового будинку, кілька автомобілів та приміщення медичного закладу. Окрім цього, внаслідок атаки зруйновано будівлю дитячого садочка.
На місцях ударів працюють екстрені та комунальні служби. Правоохоронці фіксують наслідки обстрілу та документують чергові воєнні злочини росії проти мирного населення Одещини.
Нагадаємо, ми повідомляли, що вранці, 26 лютого, під час чергової дронової атаки було пошкоджено ще один енергетичний об’єкт на півдні Одещини. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих. Після удару всі відповідні служби одразу розпочали роботи з ліквідації наслідків та відновлення стабільної роботи мереж.
Також ми писали, що що у Запоріжжі внаслідок атаки російських дронів постраждала одна людина. Рятувальники працюють одразу на п’яти локаціях, де зафіксували пожежі та руйнування в житлових будинках і торговельних об'єктах.
