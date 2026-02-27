Атака дронів на Одещину: поранені діти та руйнування

Зруйнована будівля. Фото: Олег Кіпер/Telegram

Цієї ночі Одещина знову опинилася під атакою ворожих ударних безпілотників. Під вогнем опинилися цивільні об’єкти та портова інфраструктура. Є поранені мирні мешканці, серед них — маленька дитина. Наслідки атаки ліквідовують екстрені служби.

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, передає Новини.LIVE.

Наслідки удару

Ворог атакував ударними дронами цивільну та портову інфраструктуру Одеської області. Унаслідок удару постраждали двоє людей — 3,5-річна дівчинка та 44-річний чоловік. Обох госпіталізували у стані середньої тяжкості, медики надають необхідну допомогу.

Рятувальники на місці атаки. Фото: Олег Кіпер/Telegram

Зафіксовано пошкодження портових резервуарів і будівельного крану. Також постраждали фасад і скління житлового будинку, кілька автомобілів та приміщення медичного закладу. Окрім цього, внаслідок атаки зруйновано будівлю дитячого садочка.

Діра після удару. Фото: Олег Кіпер/Telegram

На місцях ударів працюють екстрені та комунальні служби. Правоохоронці фіксують наслідки обстрілу та документують чергові воєнні злочини росії проти мирного населення Одещини.

Наслідки обстрілу. Фото: Олег Кіпер/Telegram

Руйнування на місці удару. Фото: Олег Кіпер/Telegram

Нагадаємо, ми повідомляли, що вранці, 26 лютого, під час чергової дронової атаки було пошкоджено ще один енергетичний об’єкт на півдні Одещини. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих. Після удару всі відповідні служби одразу розпочали роботи з ліквідації наслідків та відновлення стабільної роботи мереж.

Також ми писали, що що у Запоріжжі внаслідок атаки російських дронів постраждала одна людина. Рятувальники працюють одразу на п’яти локаціях, де зафіксували пожежі та руйнування в житлових будинках і торговельних об'єктах.