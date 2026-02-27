Видео
Главная Одесса Обстрел Одесчины — первые фото с места последствий

Обстрел Одесчины — первые фото с места последствий

Ua ru
Дата публикации 27 февраля 2026 09:16
Атака дронов в Одесской области: раненые дети и разрушения
Разрушенное здание. Фото: Олег Кипер/Telegram

Одесскую область снова атаковали вражеские дроны, попав в портовую инфраструктуру и обычные гражданские дома. Из-за обстрелов пострадали мирные люди, среди которых маленький ребенок. В настоящее время спасатели и врачи работают на местах ударов, чтобы ликвидировать пожары и помочь пострадавшим.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер, передает Новини.LIVE.

Последствия удара

Враг атаковал ударными дронами гражданскую и портовую инфраструктуру Одесской области. В результате удара пострадали два человека — 3,5-летняя девочка и 44-летний мужчина. Обоих госпитализировали в состоянии средней тяжести, медики оказывают необходимую помощь.

Наслідки атаки на Одещину
Спасатели на месте атаки. Фото: Олег Кипер/Telegram

Зафиксировано повреждение портовых резервуаров и строительного крана. Также пострадали фасад и остекление жилого дома, несколько автомобилей и помещение медицинского учреждения. Кроме этого, в результате атаки разрушено здание детского сада.

Наслідки атаки на Одещину
Дыра после удара, фото: Олег Кипер/Telegram

На местах ударов работают экстренные и коммунальные службы. Правоохранители фиксируют последствия обстрела и документируют очередные военные преступления России против мирного населения Одесской области.

Наслідки атаки на Одещину
Последствия обстрела, фото: Олег Кипер/Telegram
Наслідки атаки на Одещину
Разрушения на месте удара. Фото: Олег Кипер/Telegram

Напомним, мы сообщали, что утром, 26 февраля, во время очередной дроновой атаки был поврежден еще один энергетический объект на юге Одесской области. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. После удара все соответствующие службы сразу начали работы по ликвидации последствий и восстановлению стабильной работы сетей.

Также мы писали, что в Запорожье в результате атаки российских дронов пострадал один человек. Спасатели работают сразу на пяти локациях, где зафиксировали пожары и разрушения в жилых домах и торговых объектах.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
