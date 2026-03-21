Головна Одеса В Одесі опублікували розклад соціальних автобусів на сьогодні

В Одесі опублікували розклад соціальних автобусів на сьогодні

Дата публікації: 21 березня 2026 09:40
В Одесі опублікували розклад соціальних автобусів на сьогодні
Соціальний автобус на дорогах Одеси. Фото: ОМР

В Одесі оприлюднили розклад соціальних автобусів на суботу, 21 березня. Вони дублюють частину трамвайних і тролейбусних маршрутів. У неділю автобуси не курсуватимуть через техогляд.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Одеську міську раду.

Розклад руху соціальних автобусів

На 21 березня в Одесі оприлюднили такий розклад соціальних маршрутів:

Маршрут С1 "Залізничний вокзал — вул. 28-ї бригади"

  • Відправлення від Залізничного вокзалу: 06:30, 08:50, 13:00, 15:30, 17:50
  • Відправлення від вул. 28-ї бригади: 07:40, 10:00, 14:10, 16:40, 19:00

Маршрут С3 "вул. Святослава Ріхтера — вул. Дігтярна"

  • Відправлення від вул. Святослава Ріхтера: 06:45, 08:45, 15:15, 17:15
  • Відправлення від вул. Дігтярна: 07:45, 09:45, 16:15, 18:15

Маршрут С4 "вул. Тираспольське шосе — вул. Дігтярна"

  • Відправлення від вул. Тираспольське шосе: 07:30, 09:30, 15:00, 17:00
  • Відправлення від вул. Дігтярна: 08:30, 10:30, 16:00, 18:00

Маршрут №5 трамвайний "Аркадія — Залізничний вокзал"

  • Відправлення від Аркадії: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 12:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00
  • Відправлення від Залізничного вокзалу: 07:30, 08:30, 09:30, 11:00, 12:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30

Маршрут №10 трамвайний "Іцхака Рабіна — Залізничний вокзал"

  • Відправлення від вул. Іцхака Рабіна: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00
  • Відправлення від Залізничного вокзалу: 07:30, 08:30, 09:30, 10:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30

Маршрут №15 трамвайний "ст. Одеса-Товарна — пл. Тираспольська — Слобідський ринок"

  • Відправлення від ст. Одеса-Товарна: 06:57, 08:21, 10:45, 13:09, 14:33, 15:57, 17:21, 18:45
  • Відправлення від Слобідського ринку: 07:39, 09:03, 11:27, 13:51, 15:15, 16:39, 18:03

Маршрут №17 трамвайний "Куликове поле — 14 ст. Великого Фонтану"

  • Відправлення від Куликового поля: 07:00, 08:06, 09:10, 11:10, 12:22, 13:26, 15:30, 16:38, 17:42, 18:45
  • Відправлення від 14 ст. Великого Фонтану: 07:34, 08:38, 09:45, 11:44, 12:54, 14:00, 16:06, 17:10, 18:14, 19:20

Маршрут №26 трамвайний "вул. Архітекторська — Залізничний вокзал"

  • Відправлення від вул. Архітекторська: 07:00, 08:45, 10:20, 13:00, 16:00, 17:30
  • Відправлення від Залізничного вокзалу: 07:50, 09:30, 11:05, 13:45, 16:40, 18:15

Маршрут №3 тролейбусний "ст. Застава І — Парк Шевченка"

  • Відправлення від ст. Застава І: 07:10, 08:30, 09:50, 12:30, 13:50, 15:50, 17:10, 18:30
  • Відправлення від Парку Шевченка: 07:50, 09:10, 10:30, 13:10, 14:30, 16:30, 17:50, 19:10

Маршрут №8 тролейбусний "Суперфосфатний завод — Залізничний вокзал"

  • Відправлення від Суперфосфатного заводу: 07:00, 08:30, 09:50, 12:30, 15:10, 16:30, 17:55, 19:25
  • Відправлення від Залізничного вокзалу: 07:45, 09:05, 10:25, 13:05, 15:45, 17:05, 18:30, 20:00

Маршрут №9 тролейбусний "вул. Інглезі — вул. Рішельєвська"

  • Відправлення від вул. Інглезі: 07:00, 08:40, 10:20, 13:20, 15:00, 16:50, 18:30
  • Відправлення від вул. Рішельєвської: 07:45, 09:30, 11:10, 14:10, 15:50, 17:40, 19:30

Маршрут №12 тролейбусний "вул. Архітекторська — вул. Святослава Ріхтера"

  • Відправлення від вул. Архітекторська: 07:15, 09:15, 11:15, 15:15, 17:15
  • Відправлення від вул. Святослава Ріхтера: 08:15, 10:15, 14:15, 16:15, 18:15

У неділю, 22 березня, ці автобуси на маршрути не вийдуть. Для них запланований технічний огляд, а водії матимуть вихідний.

Ситуація з електротранспортом в Одесі

Міський електротранспорт у Одесі зупинився 13 грудня 2025 року після однієї з наймасштабніших атак на енергетичну інфраструктуру регіону. Через пошкодження підстанцій і дефіцит електроенергії контактні мережі залишилися без живлення, тому трамваї та тролейбуси не можуть працювати. Наразі місто підтримує транспортне сполучення саме соціальними автобусами, поки енергетики відновлюють систему.

У застосунку MISTO з’явився новий розділ "Рух транспорту", який позначений як beta. У ньому користувачі можуть бачити транспорт на карті та перевіряти маршрут у реальному часі. Щоб знайти автобус, потрібно відкрити застосунок, натиснути кнопку "Рух транспорту", зверху обрати вкладку "Маршрути", а потім вибрати потрібний напрямок. Після цього на карті з’являється транспорт, і можна побачити, де саме він зараз рухається.

Нагадаємо, з 1 квітня в Одесі знову почнуть курсувати трамваї та тролейбуси. Поки що маршрути будуть скорочені, а кількість одиниць обмежена. Запуск залежить від ремонту контактної мережі та стабільності електропостачання.

Також ми писали, що  якщо рух електротранспорту відновлять, тариф становитиме 15 гривень за поїздку. У маршрутках ціни залишаються без змін: 20 гривень у межах міста та 40 гривень до 6-го кілометра Овідіопольської дороги.

Лілія Швець - Редактор стрічки новин - Одеса
Автор:
Лілія Швець
