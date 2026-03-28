Главная Одесса В Одессе возобновили движение электротранспорта в тестовом режиме

В Одессе возобновили движение электротранспорта в тестовом режиме

Дата публикации 28 марта 2026 09:25
Троллейбусы вышли на маршруты в Одессе. Фото: ОГС

В Одессе с 28 марта частично возобновили движение трамваев и троллейбусов. Транспорт работает в тестовом режиме и с ограниченным количеством вагонов. На маршруты вышло около 30% подвижного состава. Вместе с этим в городе продолжают курсировать социальные автобусы.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Одесский городской совет.

В Одессе запустили электротранспорт

После длительного перерыва в Одессе снова запустили часть электротранспорта. В горсовете отмечают, что работа зависит от доступных электромощностей, поэтому интервалы движения остаются увеличенными.

Какие трамвайные маршруты курсируют:

  • №5 "Аркадия — Автовокзал" — 28-29 мин
  • №7 "Херсонский сквер — 11 ст. Люстдорфской дороги" — 15-16 мин
  • №10 "И. Рабина — пл. Старосенная" — 28-29 мин
  • №11 "пл. Старосенная — пл. Алексеевская" — 33 мин.
  • №12 "Херсонский сквер — Слободской рынок" — 36 мин
  • №15 "пл. Алексеевская — Слободской рынок" — 21 мин
  • №17 "Куликово поле — 11 станция Большого Фонтана" — 20-21 мин
  • №21 "пл. Тираспольская — Застава 2" — 48 мин
  • №28 "парк Шевченко — ул. Пастера" — 12-13 мин

Движение троллейбусных маршрутов:

Читайте также:
  • №3 "парк Шевченко — Застава 1" — 24 мин
  • №7 "ул. Архитекторская — ул. Новосельского" — 23-24 мин
  • №9 "Инглези — ул. Ришельевская" — 24-25 мин
  • №10 "Инглези — ул. Приморская" — 29 мин
  • №12 "ул. Архитекторская — Центральный аэропорт" — 47-48 мин

Движение бесплатных автобусов в Одессе

По данным Одесского городского совета, параллельно в городе продолжают работать социальные автобусы. Они курсируют там, где электротранспорт пока не удалось восстановить. В субботу их количество сократили, а в воскресенье они не будут работать. Работу возобновят в понедельник.

Расписание социальных маршрутов на 28 марта:

Маршрут С1 "Железнодорожный вокзал — ул. 28-й бригады"

  • От железнодорожного вокзала (пл. Старосенная): 07:00, 08:10, 09:20, 10:30, 13:30, 14:40, 16:00, 17:10, 18:20
  • В обратном направлении: 07:00, 08:10, 09:20, 10:30, 13:30, 14:40, 16:00, 17:10, 18:20

Маршрут С3 "ул. С. Рихтера — ул. Дегтярная"

  • От ул. С. Рихтера: 06:45, 08:45, 15:15, 17:15
  • От ул. Дегтярной: 07:45, 09:45, 16:15, 18:15

Маршрут С4 "Тираспольское шоссе — ул. Дегтярная"

  • От Тираспольского шоссе: 07:30, 09:30, 15:00, 17:00
  • От ул. Дегтярной: 08:30, 10:30, 16:00, 18:00

Маршрут №18к "11-я ст. Большого Фонтана — 14-я ст. Большого Фонтана"

  • От 11-й станции: 07:00, 08:00, 09:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00
  • От 14-й станции: 07:30, 08:30, 09:30, 11:30, 12:30, 13:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30

Маршрут №27 "ул. Архитекторская — просп. Свободы"

  • От ул. Архитекторской: 06:30, 07:30, 08:30, 09:30, 10:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00
  • От просп. Свободы: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30

Маршрут №8 "Суперфосфатный завод — Железнодорожный вокзал"

  • От завода: 07:00, 08:30, 09:50, 12:30, 15:10, 16:30, 17:55, 19:25
  • От вокзала: 07:45, 09:05, 10:25, 13:05, 15:45, 17:05, 18:30, 20:00

Что известно об остановке электротранспорта в Одессе

Электротранспорт в Одессе фактически не работал с середины декабря после серии массированных ударов по энергетической инфраструктуре. Тогда были повреждены десятки подстанций, а город на время оставался без стабильного электроснабжения.

Из-за этого трамваи и троллейбусы полностью остановили. Контактные сети оставались обесточенными, а электротранспорт не мог выйти на маршруты даже частично.

Город перешел на работу социальных автобусов, которые взяли на себя основную нагрузку перевозок. Они курсировали между спальными районами и центром, дублируя ключевые трамвайные и троллейбусные направления.

Ранее Новини.LIVE писали, что в апреле в Одесской области часть пригородных поездов временно отменят из-за ремонта пути. В частности, поезда №6254 Одесса-Главная — Подольск и №6274 Подольск — Помошная отменят 4-8, 12-16 и 20-25 апреля. Также не будут ходить поезда №6273 Помошная — Подольск, №6257 Подольск — Одесса-Главная и №7710 Одесса-Главная — Одесса-Застава І. Эти ограничения будут действовать 5-9, 13-17 и 21-26 апреля.

Также Новини.LIVE сообщали, что в апреле тарифы на общественный транспорт в Одессе не изменятся. Тариф на электротранспорт будет составлять 15 гривен за поездку. В маршрутках цены остаются тоже без изменений: 20 гривен в пределах города и 40 гривен до 6-го километра Овидиопольской дороги. Поездки в город Пивденный будут стоить дороже. На маршрутах №67 и №68 стоимость составляет 70 гривен.

Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец
