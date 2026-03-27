Одесса На Одесчине отменили электрички: изменения расписания в апреле

На Одесчине отменили электрички: изменения расписания в апреле

Дата публикации 27 марта 2026 09:14
Поезд на вокзале. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В апреле в Одесской области часть пригородных поездов временно отменят из-за ремонта пути. Ограничения будут действовать в несколько периодов и затронут популярные маршруты. Вместо этого запустят альтернативные рейсы и технический поезд. Пассажирам советуют заранее проверять расписание перед поездкой.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Одесскую железную дорогу.

Что отменят

Из-за капитального ремонта пути не будут курсировать отдельные пригородные поезда. В частности, поезда №6254 Одесса-Главная — Подольск и №6274 Подольск — Помошная отменят 4-8, 12-16 и 20-25 апреля. Также не будут ходить поезда №6273 Помошная — Подольск, №6257 Подольск — Одесса-Главная и №7710 Одесса-Главная — Одесса-Застава І. Эти ограничения будут действовать 5-9, 13-17 и 21-26 апреля.

Как доехать

На время работ назначат технический поезд №6342/6341 Одесса-Главная — Одесса-Застава І. Он будет курсировать 5-9, 13-17 и 21-26 апреля. Кроме того, в определенные дни запустят альтернативные рейсы: №6270 Одесса-Застава І — Подольск, №6275 Помошная — Подольск, №6277 Подольск — Одесса-Застава І и №7718 Одесса-Главная — Одесса-Застава І. Они будут курсировать 5, 6, 13, 14, 21, 22, 24 и 25 апреля.

Пассажирам советуют планировать поездки заранее и уточнять актуальное расписание в справочных службах вокзалов, ведь во время ремонта возможны дополнительные изменения.

Дополнительные поезда

Из-за повышенного спроса Укрзализныця назначила несколько дополнительных поездов. В частности, 29 марта будет курсировать рейс №168/167 Львов — Одесса. В компании объясняют, что такие решения принимают, когда на популярные направления быстро раскупают билеты. Это позволяет уменьшить нагрузку на основные рейсы и дать пассажирам больше вариантов для путешествий. Укрзализныця призывает пассажиров следить за обновлениями расписания и покупать билеты заранее.

Как писали Новини.LIVE, на железнодорожном вокзале в Одессе возникла опасная ситуация во время тревоги. Люди массово находились на перронах и в здании, тогда как большинство выходов были закрыты. Свидетели говорят, что в случае удара последствия могли быть критическими.

Также Новини.LIVE сообщали, что с 1 апреля в Одессе снова начнут курсировать трамваи и троллейбусы. Пока что маршруты будут сокращены, а количество единиц ограничено. Запуск зависит от ремонта контактной сети и стабильности электроснабжения. Это первый этап возвращения электротранспорта после длительного простоя.

Одесса Одесская область поезд
Мария Луценко - Редактор
Автор:
Мария Луценко
Реклама

