Скандал на одесском железнодорожном вокзале: людей заблокировали

Одесский вокзал.

Во время воздушной тревоги в Одессе на железнодорожном вокзале возникла опасная ситуация. Люди массово находились на перронах и в здании, тогда как большинство выходов были закрыты. Свидетели говорят, что в случае удара последствия могли быть критическими.

Вокзал во время тревоги

Во время тревоги на Одесском железнодорожном вокзале люди скопились как в помещении, так и на платформах. По словам очевидца, большинство выходов из здания были закрыты цепями и замками. Фактически оставили только одно направление для выхода — в сторону рынка Привоз.

"Я обратился к работникам железной дороги, чтобы объяснили ситуацию и обратил внимание на риски. В ответ услышал, что это приказ из Киева и они не виноваты. В случае попадания дрона или снаряда при таком скоплении людей последствия могут быть критическими", — сообщил очевидец.

Он также заявил, что уже обратился в полицию и ожидает реакции. По его словам, закрытые эвакуационные выходы во время воздушной тревоги — это серьезная угроза для людей, которые находятся в зоне риска.

Количество людей

В соцсетях уже поднялась волна недовольства относительно инцидента на вокзале. Так, Александр Остапенко, доцент Одесской политехники отметил, что на перронах находились тысячи людей. Поезда не отправлялись, однако продолжали прибывать, а пассажиров не пускали в здание вокзала. Он также отметил, что укрытие не способно вместить такое количество человек.

"Около 2000 человек находятся во время тревоги на перронах. Поезда не отправляются, но прибывают, посадки нет. Людей не пускают в помещение, а укрытие физически не может вместить всех. Страшно даже представить возможные последствия", — отметил он.

Сообщение доцента о ситуации на вокзале.

В комментариях под сообщением пользователи заявили, что это решение им не понятно. Ведь из-за таких действий они не чувствуют себя в безопасности. Люди отмечали, что тревоги звучат по несколько часов, и в это время пассажиры стоят под открытым небом под взрывы.

"100%, и так страшно, когда они летают близко, их сбивают, а ты стоишь под открытым небом", — отметила одна из пользовательниц.

Комментарий под заметкой доцента

Остановка поездов

В Укрзализныце заявили, что во время воздушных тревог и угрозы ударов поезда могут останавливать, а пассажиров — эвакуировать из соображений безопасности. В компании отмечают, что такие решения принимаются оперативно, когда есть риск поражения вблизи маршрута, и они направлены на сохранение жизни людей. В то же время там подчеркивают, что эвакуация требует четкого соблюдения правил и спокойствия, ведь даже незначительная паника или невнимательность могут привести к травмам или другим опасным последствиям.

Новини.LIVE писали, что на Одесской железной дороге во время дроновой опасности в воскресенье, 22 марта, столкнулись поезда, один из которых остановился и проводил эвакуацию пассажиров. В результате трагедии погибла проводница. Кроме того, один из пассажиров получил травмы средней тяжести.

Также, Новини.LIVE сообщали, что во время воздушной атаки, 4 марта, один из беспилотников попал в поезд в Николаеве. Удар произошел в черте города. Было известно об одном пострадавшем.