Одеса Скандал на одеському залізничному вокзалі: людей заблокували

Скандал на одеському залізничному вокзалі: людей заблокували

Дата публікації: 25 березня 2026 13:53
Одеський вокзал. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Під час повітряної тривоги в Одесі на залізничному вокзалі виникла небезпечна ситуація. Люди масово перебували на перонах і в будівлі, тоді як більшість виходів були зачинені. Свідки кажуть, що у разі удару наслідки могли бути критичними.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на соцмережі.

Читайте також:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вокзал під час тривоги

Під час тривоги на Одеському залізничному вокзалі люди скупчилися як у приміщенні, так і на платформах. За словами очевидця, більшість виходів із будівлі були закриті ланцюгами та замками. Фактично залишили лише один напрямок для виходу — у бік ринку Привоз.

"Я звернувся до працівників залізниці, щоб пояснили ситуацію і звернув увагу на ризики. У відповідь почув, що це наказ з Києва і вони не винні. У разі влучання дрона чи снаряда при такому скупченні людей наслідки можуть бути критичними", — повідомив очевидець.

Він також заявив, що вже звернувся до поліції і очікує на реакцію. За його словами, закриті евакуаційні виходи під час повітряної тривоги — це серйозна загроза для людей, які перебувають у зоні ризику.

Кількість людей

У соцмережах вже піднялась хвиля невдоволення стосовно інциденту на вокзалі. Так, Олександр Остапенко, доцент Одеської політехніки зазначив, що на перонах перебували тисячі людей. Потяги не відправлялися, однак продовжували прибувати, а пасажирів не пускали до будівлі вокзалу. Він також зазначив, що укриття не здатне вмістити таку кількість осіб.

"Близько 2000 людей перебувають під час тривоги на перонах. Потяги не відправляються, але прибувають, посадки немає. Людей не пускають у приміщення, а укриття фізично не може вмістити всіх. Лячно навіть уявити можливі наслідки", — зазначив він.

Допис доцента про ситуацію на вокзалі. Фото: скриншот із Facebook

У коментарях під дописом користувачі заявили, що це рішення їм не зрозуміле. Адже через такі дії вони не почуваються у безпеці. Люди відмічали, що тривоги лунають по декілька годин, і в цей час пасажири стоять просто неба під вибухи.

"100%, і так лячно, коли вони близько літають, їх збивають, а ти під відкритим небом стоїш", — зазначила одна із користувачок.

Коментар під дописом доцента. Фото: скриншот із Facebook

Зупинка потягів

В Укрзалізниці заявили, що під час повітряних тривог і загрози ударів поїзди можуть зупиняти, а пасажирів — евакуйовувати з міркувань безпеки. У компанії наголошують, що такі рішення ухвалюють оперативно, коли є ризик ураження поблизу маршруту, і вони спрямовані на збереження життя людей. Водночас там підкреслюють, що евакуація потребує чіткого дотримання правил і спокою, адже навіть незначна паніка чи неуважність можуть призвести до травм або інших небезпечних наслідків.

Новини.LIVE писали, що на Одеській залізниці під час дронової небезпеки у неділю, 22 березня, зіткнулися поїзди, один з яких зупинився та проводив евакуацію пасажирів. Внаслідок трагедії загинула провідниця. Крім того, один з пасажирів отримав травми середньої тяжкості.

Також, Новини.LIVE повідомляли, що під час повітряної атаки, 4 березня, один із безпілотників влучив у потяг у Миколаєві. Удар стався в межах міста. Було відомо про одного постраждалого.

Одеса Укрзалізниця повітряна тривога
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина
