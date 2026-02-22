Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Трагедія на залізниці в Одесі — поїзд переїхав 14-річна дівчинку

Трагедія на залізниці в Одесі — поїзд переїхав 14-річна дівчинку

Ua ru
Дата публікації: 22 лютого 2026 10:03
В Одесі на залізниці загинула 14-річна дівчина
Поліцейський на місці події. Фото: Нацполіція Одещини

Увечері 21 лютого між станціями "Одеса-Мала" та "Одеса-Головна" сталася смертельна подія. Під колеса приміського потяга потрапила 14-річна дівчина.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Нацполіцію Одещини.

Реклама
Читайте також:

Дівчинка загинула на коліях

Про інцидент правоохоронцям повідомив диспетчер залізниці. За попередньою інформацією, дівчина перебувала на коліях і не реагувала на звукові сигнали.

Машиніст приміського потяга застосував екстрене гальмування. Однак відстань була замалою, і уникнути наїзду не вдалося.

Поліцейські з'ясовують обставини

На місці працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції. Правоохоронці встановили особу загиблої — це 14-річна мешканка міста.

Наразі вирішується питання щодо правової кваліфікації події та внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідство триває.

Нагадаємо, 27 січня поблизу села Язикове Барвіннківської територіальної громади Ізюмського району російські війська вдарили по поїзду сполученням "Чоп — Харків — Барвінкове". Два удари зафіксували біля складу, ще один — безпосередньо у вагон, унаслідок чого виникла пожежа. На момент атаки в поїзді перебували понад 155 пасажирів.

Також ми писали, що пізніше з'ясувалося, що пасажирський поїзд у Харківській області був свідомо та цілеспрямовано атакований ударним дроном типу "Шахед", який керувався в режимі реального часу російськими військами. За словами радника міністра оборони, поїзд був цивільним, а серед пасажирів перебували звичайні люди, зокрема жінки й діти.

Одеса смерть поїзди Одеська область Новини Одеси загибель
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації