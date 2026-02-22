В Одесі на залізниці загинула 14-річна дівчина

Поліцейський на місці події. Фото: Нацполіція Одещини

Увечері 21 лютого між станціями "Одеса-Мала" та "Одеса-Головна" сталася смертельна подія. Під колеса приміського потяга потрапила 14-річна дівчина.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Нацполіцію Одещини.

Дівчинка загинула на коліях

Про інцидент правоохоронцям повідомив диспетчер залізниці. За попередньою інформацією, дівчина перебувала на коліях і не реагувала на звукові сигнали.

Машиніст приміського потяга застосував екстрене гальмування. Однак відстань була замалою, і уникнути наїзду не вдалося.

Поліцейські з'ясовують обставини

На місці працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції. Правоохоронці встановили особу загиблої — це 14-річна мешканка міста.

Наразі вирішується питання щодо правової кваліфікації події та внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідство триває.

