В Одессе на железной дороге погибла 14-летняя девушка: подробности

Полицейский на месте происшествия. Фото: Нацполиция Одесской области

Между станциями "Одесса-Малая" и "Одесса-Главная" вечером 21 февраля произошло смертельное происшествие. Под колеса пригородного поезда попала 14-летняя девушка.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Нацполицию Одесской области.

Девочка погибла на путях

Об инциденте правоохранителям сообщил диспетчер железной дороги. По предварительной информации, девушка находилась на путях и не реагировала на звуковые сигналы.

Машинист пригородного поезда применил экстренное торможение. Однако расстояние было слишком маленьким, и избежать наезда не удалось.

Полицейские выясняют обстоятельства

На месте работает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции. Правоохранители установили личность погибшей — это 14-летняя жительница города.

Сейчас решается вопрос о правовой квалификации события и внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований. Следствие продолжается.

Напомним, 27 января вблизи села Языково Барвенковской территориальной громады Изюмского района российские войска ударили по поезду сообщением "Чоп — Харьков — Барвенково". Два удара зафиксировали возле состава, еще один — непосредственно в вагон, в результате чего возник пожар. На момент атаки в поезде находились более 155 пассажиров.

Также мы писали, что позже выяснилось, что пассажирский поезд в Харьковской области был сознательно и целенаправленно атакован ударным дроном типа "Шахед", который управлялся в режиме реального времени российскими войсками. По словам советника министра обороны, поезд был гражданским, а среди пассажиров находились обычные люди, в том числе женщины и дети.