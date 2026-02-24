Відео
Головна Одеса Розклад одеських електричок змінюється — що потрібно знати

Розклад одеських електричок змінюється — що потрібно знати

Ua ru
Дата публікації: 24 лютого 2026 14:15
Скасування приміських поїздів з Одеси у березні 2026
Потяг на одеському вокзалі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У березні та на початку квітня частину приміських поїздів з Одеси тимчасово скасують. Причина — менший пасажиропотік і потреба зменшити витрати. Зміни торкнуться напрямків на Подільськ і Помічну. Пасажирам радять заздалегідь перевіряти розклад і обирати альтернативні рейси.

Про це повідомили в Одеській залізниці, передає Новини.LIVE.

Зміни руху

За інформацією Укрзалізниця, у березні–квітні 2026 року тимчасово не курсуватиме низка приміських поїздів з Одеса. 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27 та 31 березня 2026 року скасовано рейси:

  • № 6254 Одеса-Головна (10:50) — Подільськ (14:42);
  • № 6274 Подільськ (14:44) — Помічна (19:30).

4, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28 березня та 1 квітня 2026 року не курсуватимуть:

  • № 6273 Помічна (06:20) — Подільськ (11:27); 
  • № 6257 Подільськ (11:29) — Одеса-Головна (15:24);
  • № 7710 Одеса-Головна — Одеса-Застава І.

Альтернативні рейси, які допоможуть спланувати поїздку:

  • № 6270 Одеса-Застава І (03:45) — Подільськ (06:56);
  • № 6272 Подільськ (06:58) — Помічна (11:37);
  • № 6275 Помічна (13:20) — Подільськ (18:11);
  • № 6277 Подільськ (18:13) — Одеса-Головна (21:59).

Пасажирам радять врахувати зміни під час планування поїздок і уточнювати розклад у довідкових службах вокзалів.

Нагадаэмо, ми повідомляли, що через постійні обстріли Росії Укрзалізниця вимушена оперативно змінювати графік руху потягів. Національний перевізник оприлюднив актуальну інформацію щодо розкладу потягів станом на 24 лютого.

Також ми писали, що відповідно до вимог законодавства у сфері приватності та із міркувань захисту персональних даних, під час оформлення проїзних документів персональні характеристики пасажирів не можуть відображатись для інших користувачів. Функція позначки хто їде в купе — чоловік, жінка, дитина чи тварина, буде працювати некоректно, адже пасажири купують квитки не лише на сайті та в додатку УЗ, а й у касах та партнерських сервісах.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
