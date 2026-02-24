Скасування приміських поїздів з Одеси у березні 2026

Потяг на одеському вокзалі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У березні та на початку квітня частину приміських поїздів з Одеси тимчасово скасують. Причина — менший пасажиропотік і потреба зменшити витрати. Зміни торкнуться напрямків на Подільськ і Помічну. Пасажирам радять заздалегідь перевіряти розклад і обирати альтернативні рейси.

Про це повідомили в Одеській залізниці, передає Новини.LIVE.

Зміни руху

За інформацією Укрзалізниця, у березні–квітні 2026 року тимчасово не курсуватиме низка приміських поїздів з Одеса. 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27 та 31 березня 2026 року скасовано рейси:

№ 6254 Одеса-Головна (10:50) — Подільськ (14:42);

№ 6274 Подільськ (14:44) — Помічна (19:30).

4, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28 березня та 1 квітня 2026 року не курсуватимуть:

№ 6273 Помічна (06:20) — Подільськ (11:27);

№ 6257 Подільськ (11:29) — Одеса-Головна (15:24);

№ 7710 Одеса-Головна — Одеса-Застава І.

Альтернативні рейси, які допоможуть спланувати поїздку:

№ 6270 Одеса-Застава І (03:45) — Подільськ (06:56);

№ 6272 Подільськ (06:58) — Помічна (11:37);

№ 6275 Помічна (13:20) — Подільськ (18:11);

№ 6277 Подільськ (18:13) — Одеса-Головна (21:59).

Пасажирам радять врахувати зміни під час планування поїздок і уточнювати розклад у довідкових службах вокзалів.

