Отмена пригородных поездов из Одессы в марте 2026 года

Поезд на одесском вокзале. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Весной часть пригородных поездов из Одессы временно отменят. Причина кроется в том, что стал меньший пассажиропоток и появилась потребность уменьшить расходы. Изменения коснутся направлений на Подольск и Помошную. Пассажирам советуют заранее проверять расписание и выбирать альтернативные рейсы.

Об этом сообщили в Одесской железной дороге, передает Новини.LIVE.

Изменения движения

По информации Укрзализныци, в марте-апреле 2026 года временно не будет курсировать ряд пригородных поездов из Одессы. 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27 и 31 марта 2026 года отменены рейсы:

№ 6254 Одесса-Главная (10:50) — Подольск (14:42);

№ 6274 Подольск (14:44) — Помошная (19:30).

4, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28 марта и 1 апреля 2026 года не будут курсировать:

№ 6273 Помошная (06:20) — Подольск (11:27);

№ 6257 Подольск (11:29) — Одесса-Главная (15:24);

№ 7710 Одесса-Главная — Одесса-Застава І.

Альтернативные рейсы, которые помогут спланировать поездку:

№ 6270 Одесса-Застава І (03:45) — Подольск (06:56);

№ 6272 Подольск (06:58) — Помошная (11:37);

№ 6275 Помошная (13:20) — Подольск (18:11);

№ 6277 Подольск (18:13) — Одесса-Главная (21:59).

Пассажирам советуют учесть изменения при планировании поездок и уточнять расписание в справочных службах вокзалов.

