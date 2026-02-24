Видео
Главная Одесса Отмена одесских электричек — что меняется в расписании

Отмена одесских электричек — что меняется в расписании

Дата публикации 24 февраля 2026 14:15
Отмена пригородных поездов из Одессы в марте 2026 года
Поезд на одесском вокзале. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Весной часть пригородных поездов из Одессы временно отменят. Причина кроется в том, что стал меньший пассажиропоток и появилась потребность уменьшить расходы. Изменения коснутся направлений на Подольск и Помошную. Пассажирам советуют заранее проверять расписание и выбирать альтернативные рейсы.

Об этом сообщили в Одесской железной дороге, передает Новини.LIVE.

Изменения движения

Изменения движения

По информации Укрзализныци, в марте-апреле 2026 года временно не будет курсировать ряд пригородных поездов из Одессы. 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27 и 31 марта 2026 года отменены рейсы:

  • № 6254 Одесса-Главная (10:50) — Подольск (14:42);
  • № 6274 Подольск (14:44) — Помошная (19:30).

4, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28 марта и 1 апреля 2026 года не будут курсировать:

  • № 6273 Помошная (06:20) — Подольск (11:27);
  • № 6257 Подольск (11:29) — Одесса-Главная (15:24);
  • № 7710 Одесса-Главная — Одесса-Застава І.

Альтернативные рейсы, которые помогут спланировать поездку:

  • № 6270 Одесса-Застава І (03:45) — Подольск (06:56);
  • № 6272 Подольск (06:58) — Помошная (11:37);
  • № 6275 Помошная (13:20) — Подольск (18:11);
  • № 6277 Подольск (18:13) — Одесса-Главная (21:59).

Пассажирам советуют учесть изменения при планировании поездок и уточнять расписание в справочных службах вокзалов.

Напомним, мы сообщали, что из-за постоянных обстрелов России Укрзализныця вынуждена оперативно менять график движения поездов. Национальный перевозчик обнародовал актуальную информацию о расписании поездов по состоянию на 24 февраля.

Также мы писали, что в соответствии с требованиями законодательства в сфере приватности и из соображений защиты персональных данных, при оформлении проездных документов персональные характеристики пассажиров не могут отображаться для других пользователей. Функция отметки кто едет в купе — мужчина, женщина, ребенок или животное, будет работать некорректно, ведь пассажиры покупают билеты не только на сайте и в приложении УЗ, но и в кассах и партнерских сервисах.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
