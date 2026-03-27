На Одещині скасували електрички: зміни розкладу у квітні

Потяг на вокзалі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У квітні на Одещині частину приміських поїздів тимчасово скасують через ремонт колії. Обмеження діятимуть у кілька періодів і зачеплять популярні маршрути. Натомість запустять альтернативні рейси та технічний поїзд. Пасажирам радять заздалегідь перевіряти розклад перед поїздкою.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Одеську залізницю.

Що скасують

Через капітальний ремонт колії не курсуватимуть окремі приміські поїзди. Зокрема, поїзди №6254 Одеса-Головна – Подільськ і №6274 Подільськ – Помічна скасують 4–8, 12–16 та 20–25 квітня. Також не ходитимуть поїзди №6273 Помічна – Подільськ, №6257 Подільськ – Одеса-Головна та №7710 Одеса-Головна – Одеса-Застава І. Ці обмеження діятимуть 5–9, 13–17 і 21–26 квітня.

Як доїхати

На час робіт призначать технічний поїзд №6342/6341 Одеса-Головна – Одеса-Застава І. Він курсуватиме 5–9, 13–17 та 21–26 квітня. Крім того, у визначені дні запустять альтернативні рейси: №6270 Одеса-Застава І – Подільськ, №6275 Помічна – Подільськ, №6277 Подільськ – Одеса-Застава І та №7718 Одеса-Головна – Одеса-Застава І. Вони курсуватимуть 5, 6, 13, 14, 21, 22, 24 та 25 квітня.

Пасажирам радять планувати поїздки заздалегідь і уточнювати актуальний розклад у довідкових службах вокзалів, адже під час ремонту можливі додаткові зміни.

