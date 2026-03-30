Робота електротранспорту в Одесі: графіки та маршрути

Одеський трамвай. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі після тривалого простою знову запустили електротранспорт у тестовому режимі. На лінії виходить лише частина вагонів і тролейбусів, тому інтервали руху залишаються великими. Паралельно містом курсують безкоштовні соціальні автобуси. Влада просить водіїв не блокувати колії та не заважати руху.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Одеську міську раду.

Відновлення електротранспорту

Сьогодні, 30 березня, міський електротранспорт працює у тестовому режимі. На маршрути виходить близько 30% від загальної кількості трамваїв і тролейбусів. Інтервал руху становить від 20 до 40 хвилин. Це пов’язано з обмеженими електропотужностями після вимушеного простою. Водіїв просять не залишати авто на коліях і не створювати перешкод для руху.

Трамвайні маршрути

У місті працюють такі трамваї:

№5 "Аркадія — Автовокзал"

№7 "Херсонський сквер — 11 ст. Люстдорфської дороги"

№10 "І. Рабіна — пл. Старосінна"

№11 "пл. Старосінна — пл. Олексіївська"

№12 "Херсонський сквер — Слобідський ринок"

№15 "пл. Олексіївська — Слобідський ринок"

№17 "Куликове поле — 11 станція Великого Фонтану"

№21 "пл. Тираспольська — Застава-2"

№28 "парк Шевченка — вул. Пастера"

Тролейбуси міста

Наразі на маршрутах працюють:

Читайте також:

№3 "парк Шевченка — Застава-1"

№7 "вул. Архітекторська — вул. Новосельського"

№9 "Інглезі — вул. Рішельєвська"

№10 "Інглезі — вул. Приморська"

№12 "вул. Архітекторська — Центральний аеропорт"

Соціальні автобуси

На жаль, ще не відновлено роботу усього електротранспорту. Тому в Одесі продовжують працювати соціальні автобуси. Зокрема на рейси вийшли:

Маршрут С1 "Залізничний вокзал — вул. 28-ї бригади". Курсує з ранку до вечора з інтервалами 15–30 хвилин. Перші рейси — з 06:00, останні — близько 20:00 в обох напрямках.

Маршрут С3 "вул. С. Ріхтера — вул. Дігтярна". Рейси щогодини вранці та після обіду. Працює у два пікові періоди — з 06:45 до 10:15 та з 13:45 до 17:15.

Маршрут С4 "Тираспольське шосе — вул. Дігтярна". Обмежена кількість рейсів — чотири рази на день у кожному напрямку.

Додатково працюють автобуси, які дублюють трамваї:

№18к "11-та — 14-та ст. Великого Фонтану". Курсує з ранку до вечора з інтервалом близько 20 хвилин, синхронізований із трамваєм №17.

№27 "вул. Архітекторська — просп. Свободи". Їздить щогодини протягом дня, окремі рейси додають у другій половині дня.

№8 "Суперфосфатний завод — Залізничний вокзал". Один із найчастіших маршрутів — рейси кожні 20–30 хвилин з ранку до вечора.

Важливо знати

Розклад є орієнтовним і може змінюватися через дорожню ситуацію або технічні причини. Дізнатися актуальну інформацію можна в диспетчерській службі за телефонами: (048) 717-54-54 та (048) 717-54-77 (у будні з 08:00 до 20:00).

Як писали Новини.LIVE, у квітні тарифи на громадський транспорт в Одесі не зміняться. Проїзд в електротранспорті становитиме 15 гривень за поїздку. У маршрутках ціни залишаються теж без змін: 20 гривень у межах міста та 40 гривень до 6-го кілометра Овідіопольської дороги.

Також Новини.LIVE повідомляли, що у квітні на Одещині частину приміських поїздів тимчасово скасують через ремонт колії. Обмеження діятимуть у кілька періодів і зачеплять популярні маршрути. Натомість запустять альтернативні рейси та технічний поїзд. Пасажирам радять заздалегідь перевіряти розклад перед поїздкою.