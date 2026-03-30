Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультРинок нерухомостіМодаТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Робота електротранспорту в Одесі: графіки та маршрути

Робота електротранспорту в Одесі: графіки та маршрути

Ua ru
Дата публікації: 30 березня 2026 09:17
Одеський трамвай. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі після тривалого простою знову запустили електротранспорт у тестовому режимі. На лінії виходить лише частина вагонів і тролейбусів, тому інтервали руху залишаються великими. Паралельно містом курсують безкоштовні соціальні автобуси. Влада просить водіїв не блокувати колії та не заважати руху.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Одеську міську раду.

Відновлення електротранспорту

Сьогодні, 30 березня, міський електротранспорт працює у тестовому режимі. На маршрути виходить близько 30% від загальної кількості трамваїв і тролейбусів. Інтервал руху становить від 20 до 40 хвилин. Це пов’язано з обмеженими електропотужностями після вимушеного простою. Водіїв просять не залишати авто на коліях і не створювати перешкод для руху.

Трамвайні маршрути

У місті працюють такі трамваї:

  • №5 "Аркадія — Автовокзал"
  • №7 "Херсонський сквер — 11 ст. Люстдорфської дороги"
  • №10 "І. Рабіна — пл. Старосінна" 
  • №11 "пл. Старосінна — пл. Олексіївська" 
  • №12 "Херсонський сквер — Слобідський ринок"
  • №15 "пл. Олексіївська — Слобідський ринок" 
  • №17 "Куликове поле — 11 станція Великого Фонтану" 
  • №21 "пл. Тираспольська — Застава-2" 
  • №28 "парк Шевченка — вул. Пастера"

Тролейбуси міста

Наразі на маршрутах працюють:

  • №3 "парк Шевченка — Застава-1" 
  • №7 "вул. Архітекторська — вул. Новосельського" 
  • №9 "Інглезі — вул. Рішельєвська" 
  • №10 "Інглезі — вул. Приморська" 
  • №12 "вул. Архітекторська — Центральний аеропорт"

Соціальні автобуси

На жаль, ще не відновлено роботу усього електротранспорту. Тому в Одесі продовжують працювати соціальні автобуси. Зокрема на рейси вийшли:

  • Маршрут С1 "Залізничний вокзал — вул. 28-ї бригади". Курсує з ранку до вечора з інтервалами 15–30 хвилин. Перші рейси — з 06:00, останні — близько 20:00 в обох напрямках.
  • Маршрут С3 "вул. С. Ріхтера — вул. Дігтярна". Рейси щогодини вранці та після обіду. Працює у два пікові періоди — з 06:45 до 10:15 та з 13:45 до 17:15.
  • Маршрут С4 "Тираспольське шосе — вул. Дігтярна". Обмежена кількість рейсів — чотири рази на день у кожному напрямку.

Додатково працюють автобуси, які дублюють трамваї:

  • №18к "11-та — 14-та ст. Великого Фонтану". Курсує з ранку до вечора з інтервалом близько 20 хвилин, синхронізований із трамваєм №17.
  • №27 "вул. Архітекторська — просп. Свободи". Їздить щогодини протягом дня, окремі рейси додають у другій половині дня.
  • №8 "Суперфосфатний завод — Залізничний вокзал". Один із найчастіших маршрутів — рейси кожні 20–30 хвилин з ранку до вечора.

Важливо знати

Розклад є орієнтовним і може змінюватися через дорожню ситуацію або технічні причини. Дізнатися актуальну інформацію можна в диспетчерській службі за телефонами: (048) 717-54-54 та (048) 717-54-77 (у будні з 08:00 до 20:00).

Як писали Новини.LIVE, у квітні тарифи на громадський транспорт в Одесі не зміняться. Проїзд в електротранспорті становитиме 15 гривень за поїздку. У маршрутках ціни залишаються теж без змін: 20 гривень у межах міста та 40 гривень до 6-го кілометра Овідіопольської дороги. 

Також Новини.LIVE повідомляли, що у квітні на Одещині частину приміських поїздів тимчасово скасують через ремонт колії. Обмеження діятимуть у кілька періодів і зачеплять популярні маршрути. Натомість запустять альтернативні рейси та технічний поїзд. Пасажирам радять заздалегідь перевіряти розклад перед поїздкою.

Одеса маршрутки громадський транспорт
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації