Работа электротранспорта в Одессе: графики и маршруты

Работа электротранспорта в Одессе: графики и маршруты

Дата публикации 30 марта 2026 09:17
Одесский трамвай. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе после длительного простоя снова запустили электротранспорт в тестовом режиме. На линии выходит лишь часть вагонов и троллейбусов, поэтому интервалы движения остаются большими. Параллельно по городу курсируют бесплатные социальные автобусы. Власти просят водителей не блокировать пути и не мешать движению.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Одесский городской совет.

Восстановление электротранспорта

Сегодня, 30 марта, городской электротранспорт работает в тестовом режиме. На маршруты выходит около 30% от общего количества трамваев и троллейбусов. Интервал движения составляет от 20 до 40 минут. Это связано с ограниченными электромощностями после вынужденного простоя. Водителей просят не оставлять авто на путях и не создавать препятствий для движения.

Трамвайные маршруты

В городе работают следующие трамваи:

  • №5 "Аркадия — Автовокзал"
  • №7 "Херсонский сквер — 11 ст. Люстдорфской дороги"
  • №10 "И. Рабина — пл. Старосенная"
  • №11 "пл. Старосенная — пл. Алексеевская"
  • №12 "Херсонский сквер — Слободской рынок"
  • №15 "пл. Алексеевская — Слободской рынок"
  • №17 "Куликово поле — 11 станция Большого Фонтана"
  • №21 "пл. Тираспольская — Застава-2"
  • №28 "парк Шевченко — ул. Пастера"

Троллейбусы города

В настоящее время на маршрутах работают:

  • №3 "парк Шевченко — Застава-1"
  • №7 "ул. Архитекторская — ул. Новосельского"
  • №9 "Инглези — ул. Ришельевская"
  • №10 "Инглези — ул. Приморская"
  • №12 "ул. Архитекторская — Центральный аэропорт"

Социальные автобусы

К сожалению, еще не возобновлена работа всего электротранспорта. Поэтому в Одессе продолжают работать социальные автобусы. В частности на рейсы вышли:

  • Маршрут С1 "Железнодорожный вокзал — ул. 28-й бригады". Курсирует с утра до вечера с интервалами 15-30 минут. Первые рейсы — с 06:00, последние — около 20:00 в обоих направлениях.
  • Маршрут С3 "ул. С. Рихтера — ул. Дегтярная". Рейсы каждый час утром и после обеда. Работает в два пиковых периода — с 06:45 до 10:15 и с 13:45 до 17:15.
  • Маршрут С4 "Тираспольское шоссе — ул. Дегтярная". Ограниченное количество рейсов — четыре раза в день в каждом направлении.

Дополнительно работают автобусы, которые дублируют трамваи:

  • №18к "11-я — 14-я ст. Большого Фонтана". Курсирует с утра до вечера с интервалом около 20 минут, синхронизирован с трамваем №17.
  • №27 "ул. Архитекторская — просп. Свободы". Ездит каждый час в течение дня, отдельные рейсы добавляют во второй половине дня.
  • №8 "Суперфосфатный завод — Железнодорожный вокзал". Один из самых частых маршрутов — рейсы каждые 20-30 минут с утра до вечера.

Важно знать

Расписание является ориентировочным и может меняться из-за дорожной ситуации или технических причин. Узнать актуальную информацию можно в диспетчерской службе по телефонам: (048) 717-54-54-54 и (048) 717-54-77 (в будни с 08:00 до 20:00).

Как писали Новини.LIVE, в апреле тарифы на общественный транспорт в Одессе не изменятся. Проезд в электротранспорте будет составлять 15 гривен за поездку. В маршрутках цены остаются тоже без изменений: 20 гривен в пределах города и 40 гривен до 6-го километра Овидиопольской дороги.

Также Новини.LIVE сообщали, что в апреле в Одесской области часть пригородных поездов временно отменят из-за ремонта пути. Ограничения будут действовать в несколько периодов и затронут популярные маршруты. Вместо этого запустят альтернативные рейсы и технический поезд. Пассажирам советуют заранее проверять расписание перед поездкой.

Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
