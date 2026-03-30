Часть Одессы осталась без света: авария в сети

Специалисты ремонтируют электросеть. Фото иллюстративное: ДТЭК

В Одессе произошла локальная авария в электросети. Из-за этого без света осталась часть двох районов города. Специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ДТЭК.

Авария в сети

В Приморском и Хаджибейском районах Одессы произошла авария в электросети. Из-за этого без света остались тысячи домов. Специалисты энергетических служб работают над скорейшим восстановлением электроснабжения. Жителям советуют экономно использовать электроэнергию, чтобы уменьшить нагрузку на сеть.

Ситуация со светом

Энергосистема области еще не полностью восстановлена, поэтому стабильное снабжение есть не везде. В большинстве населенных пунктов применяют плановые ограничения, но их продолжительность может отличаться от графиков из-за состояния сетей. В городе отключения происходят внепланово, поскольку свет выключают быстрее, чем обновляются данные онлайн.

Восстановление после обстрелов

За последнее время энергетики восстановили свет для более 83 тысяч домов после вражеских атак. Сейчас без электричества остаются около 25 тысяч семей. Специалисты делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет в каждый дом.

Уничтожены подстанции

Ситуация с электроснабжением в регионе остается сложной из-за разрушенных подстанций. Российские атаки повредили не только генерацию, но и магистральные сети высокого напряжения — 750, 330 и 220 кВ, из-за чего в региональные сети поступает меньше электроэнергии. Из 11 необходимых силовых трансформаторов работают только четыре, а с начала прошлого года уничтожены 34 крупные подстанции напряжением 110 кВ, что составляет около 45% от их общего количества. Из-за этого инженеры вынуждены перераспределять нагрузку через кабельные линии, а восстановление части объектов может занять месяцы или даже годы.

Как узнать, когда появится электроэнергия

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Как сообщали Новини.LIVE, в апреле 2026 года одесситы будут платить за электроэнергию по старым тарифам. Стоимость для населения осталась без изменений. В то же время часть потребителей может платить меньше благодаря ночному тарифу. Для этого нужно установить двухзонный счетчик.

Также Новини.LIVE писали, что в Одессе после длительного простоя снова запустили электротранспорт в тестовом режиме. На линии выходит лишь часть вагонов и троллейбусов, поэтому интервалы движения остаются большими. Параллельно по городу курсируют бесплатные социальные автобусы. Власти просят водителей не блокировать пути и не мешать движению.