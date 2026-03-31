Главная Одесса Графики света в Одессе: отключение электроснабжения завтра

Дата публикации 31 марта 2026 20:29
Молодежь на Дерибасовской. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе и области 1 апреля сохраняется напряженная ситуация с электроснабжением. Из-за последствий российских обстрелов энергосистема Украины работает с дефицитом мощности, поэтому в регионе продолжают действовать ограничения.

Об этом информируют Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт ДТЭК.

Графики отключений

В части громад Одесской области введены плановые графики отключений. В то же время в самой Одессе возможны аварийные обесточивания без предупреждения. Это связано с серьезными повреждениями инфраструктуры и нестабильной работой отдельных узлов сети.

Восстановление электроснабжения

Полное восстановление электросетей области еще продолжается. Из-за технического состояния оборудования отключения могут быть неравномерными — в отдельных районах свет исчезает чаще или на более длительное время, чем предусмотрено графиками.

Энергетики просят жителей ответственно относиться к потреблению электроэнергии. После появления света не стоит одновременно включать несколько мощных приборов, ведь это создает дополнительную нагрузку на систему и может вызвать новые аварии.

Читайте также:

Актуальную информацию об отключении по конкретному адресу советуют проверять через официальные сайты и чат-боты операторов сетей. В то же время из-за постоянных изменений нагрузки фактические отключения могут происходить быстрее, чем обновляются данные онлайн.

Ремонтные работы

Ремонтные работы в области продолжаются непрерывно. От их скорости зависит возвращение к стабильному электроснабжению. Впрочем, энергетики предупреждают, что новые атаки могут снова ухудшить ситуацию и привести к более жестким ограничениям.

Как узнать, когда появится электроэнергия

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бота в Telegram;
  • личных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Как сообщали Новини.LIVE, в апреле 2026 года одесситы будут платить за электроэнергию по старым тарифам. Стоимость для населения осталась без изменений. В то же время часть потребителей может платить меньше благодаря ночному тарифу. Для этого нужно установить двухзонный счетчик.

Также, Новини.LIVE писали, с начала декабря в Одесской области разрушено 34 крупные подстанции. Из-за этого регион имеет серьезные проблемы с электроснабжением. Часть энергообъектов работает лишь частично после неоднократных атак.

Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Долженко Екатерина
