Графіки відключень в Одесі: стан енергосистеми на завтра

В Україні зберігається дефіцит електроенергії через регулярні атаки на енергетичну інфраструктуру. На Одещині ситуація лишається складною. 31 березня у частині громад діятимуть графіки відключень. В Одесі можливі аварійні знеструмлення без попередження, а фактичні відключення можуть не збігатися з розкладом через нестабільність мереж.

Ситуація зі світлом на Одещині

Обмеження світла Енергосистема області ще не відновлена повністю, тому стабільне електропостачання є не всюди. У більшості населених пунктів застосовують планові обмеження, однак їх тривалість залежить від поточного стану мереж. У деяких районах світло можуть вимикати частіше або на довший час, ніж передбачено графіками, тому реальна ситуація іноді відрізняється від оприлюдненого розкладу.

Що зі світлом в Одесі

Протягом дня ситуація може змінюватися, тож графіки оперативно коригують. Мешканців закликають економно споживати електроенергію та не вмикати одночасно кілька потужних приладів після відновлення світла. Актуальну інформацію радять перевіряти на офіційних ресурсах.

Одеса отримує електроенергію в межах встановлених лімітів, однак через нестабільну роботу мереж відключення можуть відбуватися швидше, ніж оновлюються дані онлайн. Ремонт критичної інфраструктури триває, і саме він визначає строки повернення до стабільного постачання. Водночас нові обстріли можуть знову погіршити ситуацію.

Як дізнатися, коли з'явиться електроенергія

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Як повідомляли Новини.LIVE, з початку грудня на Одещині зруйновано 34 великі підстанції. Через це регіон має серйозні проблеми з електропостачанням. Частина енергооб’єктів працює лише частково після неодноразових атак.

Також, Новини.LIVE писали, що у квітні 2026 року одесити платитимуть за електроенергію за старими тарифами. Вартість для населення залишилась без змін. Водночас частина споживачів може платити менше завдяки нічному тарифу. Для цього потрібно встановити двозонний лічильник.