Графики отключений в Одессе: состояние энергосистемы на завтра

Графики отключений в Одессе: состояние энергосистемы завтра

Графики отключений в Одессе: состояние энергосистемы завтра

Дата публикации 30 марта 2026 20:29
Ночная Одесса ночная Одесса. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Украине сохраняется дефицит электроэнергии из-за регулярных атак на энергетическую инфраструктуру. В Одесской области ситуация остается сложной. 31 марта в части громад будут действовать графики отключений. В Одессе возможны аварийные обесточивания без предупреждения, а фактические отключения могут не совпадать с расписанием из-за нестабильности сетей.

Об этом информируют Новости.LIVE со ссылкой на официальный сайт ДТЭК.

Ситуация со светом в Одесской области

Ограничения света Энергосистема области еще не восстановлена полностью, поэтому стабильное электроснабжение есть не везде. В большинстве населенных пунктов применяют плановые ограничения, однако их продолжительность зависит от текущего состояния сетей. В некоторых районах свет могут выключать чаще или на более длительное время, чем предусмотрено графиками, поэтому реальная ситуация иногда отличается от обнародованного расписания.

Что со светом в Одессе

В течение дня ситуация может меняться, поэтому графики оперативно корректируют. Жителей призывают экономно потреблять электроэнергию и не включать одновременно несколько мощных приборов после восстановления света. Актуальную информацию советуют проверять на официальных ресурсах.

Одесса получает электроэнергию в пределах установленных лимитов, однако из-за нестабильной работы сетей отключения могут происходить быстрее, чем обновляются данные онлайн. Ремонт критической инфраструктуры продолжается, и именно он определяет сроки возвращения к стабильному снабжению. В то же время новые обстрелы могут снова ухудшить ситуацию.

Как узнать, когда появится электроэнергия

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бота в Telegram;
  • личных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Как сообщали Новости.LIVE, с начала декабря в Одесской области разрушены 34 крупные подстанции. Из-за этого регион имеет серьезные проблемы с электроснабжением. Часть энергообъектов работает лишь частично после неоднократных атак.

Также, Новини.LIVE писали, что в апреле 2026 года одесситы будут платить за электроэнергию по старым тарифам. Стоимость для населения осталась без изменений. В то же время часть потребителей может платить меньше благодаря ночному тарифу. Для этого нужно установить двухзонный счетчик.

Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Долженко Екатерина
