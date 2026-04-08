Отключения света в Одессе: применение графиков завтра

Вид на ночную Одессу. Фото иллюстративное: Новости.LIVE

В Одессе сохраняется сложная ситуация с электричеством. Из-за последствий российских обстрелов энергетическая инфраструктура функционирует в ограниченном режиме, что вынуждает применять ограничения потребления. Завтра, 9 апреля, в регионе продолжат действовать заранее распланированные графики. В городе аварийные отключения, поскольку гарантировать бесперебойное питание пока невозможно.

Об этом информируют Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт ДТЭК.

Состояние сетей в регионе

На территории Одесской области продолжаются ремонтные работы на поврежденных объектах. В большинстве громад свет подается по стабилизационным графикам, однако они корректируются в соответствии с текущей нагрузкой. В некоторых районах перерывы в электроснабжении могут быть продолжительнее обычных, поскольку полное восстановление системы еще не достигнуто.

Узнать о времени отключений можно через официальные ресурсы и чат-боты энергокомпаний. Однако стоит учитывать, что информация в сети может обновляться с опозданием, поэтому реальная ситуация иногда отличается от запланированной.

Ситуация в Одессе

В Одессе наблюдается нехватка мощности в энергосети. Из-за этого дефицита электроэнергии графики не действуют. Свет могут выключать раньше, а восстанавливать позже. Ключевым фактором здесь является уровень потребления на отдельных линиях и узлах.

Специалисты просят жителей города соблюдать режим экономии. В частности, после восстановления питания крайне важно не запускать все энергоемкие приборы одновременно. Такой подход минимизирует риск новых поломок из-за перегрузки сети.

Прогнозы по восстановлению

Энергетики работают в круглосуточном режиме. Скорость возвращения к нормальной жизни без ограничений напрямую зависит от сложности ремонтов и темпов восстановления оборудования. В то же время риски остаются высокими, поскольку любые новые удары по инфраструктуре могут свести на нет текущие успехи.

Как узнать, когда появится электроэнергия

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Как сообщали Новини.LIVE, что в Одесской области разрушена почти половина крупных электроподстанций. Из-за этого регион имеет серьезные проблемы с электроснабжением. Часть энергообъектов работает лишь частично после неоднократных атак.

Также, Новини.LIVE писали, в этом месяце в Одессе не планируют повышать тарифы на коммунальные услуги. Стоимость света, газа, воды, вывоза мусора, транспорта и парковки остается на прежнем уровне. Именно такие суммы горожане увидят в платежках.