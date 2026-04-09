Состояние энергосистемы Одессы: ситуация со светом завтра

Ночной парк Победы

Энергетическая ситуация в Одессе остается напряженной. Вследствие вражеских атак на критическую инфраструктуру сеть работает с существенными ограничениями, что заставляет регулировать уровень потребления. Завтра, 10 апреля, в области будут действовать плановые графики, однако в самом городе действуют экстренные отключения, поскольку обеспечить стабильную подачу света без перебоев пока технически невозможно.

Об этом информируют Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт ДТЭК.

Состояние энергосетей в области

В Одесской области специалисты продолжают активно восстанавливать поврежденные объекты. Большинство территориальных громад получают электричество по стабилизационным графикам, которые меняются в зависимости от фактической нагрузки в системе. В определенных районах продолжительность отсутствия света может превышать установленные нормы, поскольку энергосистема еще не вернулась к полноценной работе.

Для получения актуальных данных рекомендуется использовать чат-боты и официальные страницы поставщиков услуг. Однако помните, что цифровые ресурсы могут обновляться с определенной задержкой, поэтому фактическое состояние энергопитания иногда отклоняется от обнародованных планов.

Особенности ситуации в городе

В Одессе зафиксирован значительный дефицит мощности. Из-за нехватки ресурсов в сети обычные графики отключений не работают. Свет может исчезать раньше срока или возвращаться позже. Это напрямую зависит от того, насколько сильно загружены конкретные линии и узлы электропередач.

Энергетики призывают горожан к максимально экономному энергопотреблению. В частности, после того, как питание появляется в домах, не стоит включать все мощные электроприборы одновременно. Это поможет избежать локальных аварий из-за чрезмерной перегрузки оборудования.

Перспективы восстановления

Ремонтные бригады работают 24/7, пытаясь стабилизировать систему. То, как быстро Одесса сможет вернуться к жизни без ограничений, зависит от объема необходимых работ и наличия технических ресурсов. В то же время ситуация остается шаткой, ведь угроза повторных обстрелов создает риски для уже восстановленных объектов.

Как узнать, когда появится электроэнергия

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Как сообщали Новини.LIVE, в Украине продолжают реализовывать программу по защите инфраструктуры. В частности, Одесской области выделят 582,3 млн грн из резервного фонда госбюджета. Средства пойдут на защиту критических объектов перед следующей зимой. Речь идет прежде всего об энергетике, тепле и воде.

Также, Новини.LIVE писали, что коммунальное предприятие "Теплоснабжение города Одессы" заказало разработку плана энергетической устойчивости города. Стоимость работ составляет более 1,4 млн грн. Закупку провели без тендера через прямой договор. Документ должны подготовить менее чем за месяц.