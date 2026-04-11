Головна Одеса Пряме влучання: росіяни дронами вбили молоде подружжя в Одесі

Пряме влучання: росіяни дронами вбили молоде подружжя в Одесі

Дата публікації: 11 квітня 2026 11:13
Пряме влучання: росіяни дронами вбили молоде подружжя в Одесі
Зруйнований в Одесі будинок внаслідок атаки РФ. Фото: Новини.LIVE

Росіяни вночі 11 квітня вдарили по Одесі дронами та вбили молоду пару. Їхній будинок опинився під атакою, шансів врятуватися не було. Сусіди кажуть, що добре їх знали і досі не можуть повірити в загибель. Ще одну жінку з пораненнями забрали до лікарні.

Про це інформують Новини.LIVE з посиланням на свідків трагедії.

Будинок, в який влучив дрон РФ. Фото: Новини.LIVE
Наслідки прямого влучання в будинок. Фото: Новини.LIVE

Росія вбила подружжя в Одесі

Очевидиця Ліка розповідає, що знала родину особисто. За її словами, звістка про загибель стала шоком для всіх, хто живе поруч.

"Ми їх добре знали, віталися. Це сімейна пара, у них є син. Я не можу повірити, що їх немає… дуже хороші люди", — каже жінка.

Все, що залишилось від будинку після влучання дрона. Фото: Новини.LIVE
Вигоріле майно. Фото: Новини.LIVE
Комунальники працюють над ліквідацією наслідків атаки. Фото: Новини.LIVE

Вона додає, що під час атаки люди просто не встигали зрозуміти, що робити. За її словами, укриття розташовані далеко, а часу — лічені хвилини. Жінка згадує, що звук дрона було чути дуже чітко. Люди розуміли, що він знижується, але не знали, куди саме влучить.

"Ми бігали, але тут нікуди сховатися. Укриття — хвилин десять, з дітьми не добіжиш. Це як рулетка: сидиш і думаєш, куди впаде. Цього разу він влучив поруч. Дуже страшно", — додає вона.

Сусідка загиблої в Одесі пари. Фото: скриншот з відео
Трактор біля будинку, який зруйнували росіяни в Одесі. Фото: Новини.LIVE
Люди зібралися біля будинку в який влучив дрон. Фото: Новини.LIVE

За словами місцевих, загиблим було трохи за 30 років. У них залишився син-підліток, який наразі перебуває за кордоном. Внаслідок атаки також постраждала 69-річна жінка — її госпіталізували до лікарні. Її стан уточнюється.

Знищена у дворі автівка. Фото: Новини.LIVE

Удар російськими дронами пошкодив житловий масив: зруйновано приватний будинок, пошкоджено 10-й поверх 12-поверхівки, дах і верхній поверх п’ятиповерхового будинку. У приватних будинках вибито вікна, також пошкоджено щонайменше 15 автомобілів.

Знищені автівки. Фото: Новини.LIVE

За даними Одеської обласної прокуратури, під ударом також опинилися об’єкти критичної, промислової та цивільної інфраструктури. Водночас в Одеському обласному ТЦК та СП уточнили, що в зруйнований одноповерховий будинок було пряме влучання.

Допис ТЦК та СП. Фото: скриншот з Telegram

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом воєнного злочину, що спричинив загибель людей. На місцях працюють прокурори, співробітники СБУ та поліції.


Раніше Новини.LIVE повідомляли, що 10 квітня росіяни весь день обстрілювали Одесу та область ударними безпілотниками. В регіоні декілька разів оголошували повітряну тривогу та лунали потужні вибухи.

Пізніше Новини.LIVE писали, що чергова атака РФ була спрямована на портову інфраструктуру. На території одного з портів зафіксовано ураження резервуару. Стався витік олії без подальшого загоряння.

Лілія Швець - Редактор стрічки новин - Одеса
Лілія Швець
