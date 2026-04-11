Пряме влучання: росіяни дронами вбили молоде подружжя в Одесі
Росіяни вночі 11 квітня вдарили по Одесі дронами та вбили молоду пару. Їхній будинок опинився під атакою, шансів врятуватися не було. Сусіди кажуть, що добре їх знали і досі не можуть повірити в загибель. Ще одну жінку з пораненнями забрали до лікарні.
Про це інформують Новини.LIVE з посиланням на свідків трагедії.
Росія вбила подружжя в Одесі
Очевидиця Ліка розповідає, що знала родину особисто. За її словами, звістка про загибель стала шоком для всіх, хто живе поруч.
"Ми їх добре знали, віталися. Це сімейна пара, у них є син. Я не можу повірити, що їх немає… дуже хороші люди", — каже жінка.
Вона додає, що під час атаки люди просто не встигали зрозуміти, що робити. За її словами, укриття розташовані далеко, а часу — лічені хвилини. Жінка згадує, що звук дрона було чути дуже чітко. Люди розуміли, що він знижується, але не знали, куди саме влучить.
"Ми бігали, але тут нікуди сховатися. Укриття — хвилин десять, з дітьми не добіжиш. Це як рулетка: сидиш і думаєш, куди впаде. Цього разу він влучив поруч. Дуже страшно", — додає вона.
За словами місцевих, загиблим було трохи за 30 років. У них залишився син-підліток, який наразі перебуває за кордоном. Внаслідок атаки також постраждала 69-річна жінка — її госпіталізували до лікарні. Її стан уточнюється.
Наслідки атаки на Одесу
Удар російськими дронами пошкодив житловий масив: зруйновано приватний будинок, пошкоджено 10-й поверх 12-поверхівки, дах і верхній поверх п’ятиповерхового будинку. У приватних будинках вибито вікна, також пошкоджено щонайменше 15 автомобілів.
За даними Одеської обласної прокуратури, під ударом також опинилися об’єкти критичної, промислової та цивільної інфраструктури. Водночас в Одеському обласному ТЦК та СП уточнили, що в зруйнований одноповерховий будинок було пряме влучання.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом воєнного злочину, що спричинив загибель людей. На місцях працюють прокурори, співробітники СБУ та поліції.
Раніше Новини.LIVE повідомляли, що 10 квітня росіяни весь день обстрілювали Одесу та область ударними безпілотниками. В регіоні декілька разів оголошували повітряну тривогу та лунали потужні вибухи.
Пізніше Новини.LIVE писали, що чергова атака РФ була спрямована на портову інфраструктуру. На території одного з портів зафіксовано ураження резервуару. Стався витік олії без подальшого загоряння.
