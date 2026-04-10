В Одесі пролунав вибух: загроза дронів з моря

Дим в небі. Фото ілюстративне: скриншот з відео

Зараз, 10 квітня, в Одесі було чутно звук вибуху. Ворог атакує ударними дронами з Чорного моря. Наразі інформації про наслідки немає.

Про це повідомляють моніторингові канали, передає Новини.LIVE.

Повідомлення про рух дронів. Фото: скриншот із Telegram

Вибухи в Одесі

Сьогодні, 10 квітня, в Одесі було чутно звук вибуху. Повітряні сили повідомляли про рух ударних БпЛА з Чорного моря у напрямку Чорноморського та Південного. Ймовірно працювало ППО в області. Інформації про наслідки наразі немає.

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користатися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

Як повідомляли Новини.LIVE, росіяни почали активніше застосовувати реактивні дрони на Одещині. Вони швидші та складніші для перехоплення, ніж звичайні безпілотники. Водночас українська ППО нарощує ефективність і збиває дедалі більше цілей. Але нова тактика ворога ускладнює роботу захисників.

Також Новини.LIVE писали, що в ніч на 9 квітня російські війська знову атакували Одещину ударними безпілотниками. Ціллю став об’єкт критичної інфраструктури. Внаслідок удару там зафіксували пошкодження. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих. На місці працюють відповідні служби. Вони ліквідовують наслідки атаки та оцінюють завдані збитки.