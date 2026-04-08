Відео

На Одещині пролунав вибух: загроза ударних дронів з моря

Дата публікації: 8 квітня 2026 15:10
Дим в небі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Зараз, 8 квітня, на Одещині пролунали вибухи. Росія атакує ударними дронами з Чорного моря. Наразі інформації про наслідки немає.

Про це повідомляють моніторингові канали, передає Новини.LIVE.

Вибух на Одещині
Повідомлення про рух дронів. Фото: скриншот із Telegram

Вибухи на Одещині

Сьогодні, 8 квітня, на Одещині лунають вибухи. Повітряні сили повідомляли про рух ударних БпЛА з Чорного моря у напрямку Одеського району. Моніторингові канали уточнювали, що дрони летять у напрямку Південного, Доброслава. Ймовірно працювало ППО. Інформації про наслідки наразі немає.

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користатися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

Як повідомляли Новини.LIVE, вночі, 8 квітня, російські безпілотники знову атакували південь Одещини. Під удар потрапили портова та цивільна інфраструктура. Попередньо, обійшлося без загиблих і постраждалих.

Також Новини.LIVE писали, що після російського удару по Одесі в Естонії закликали до жорсткіших санкцій проти РФ. Міністр закордонних справ Маргус Тсахкна заявив, що звичних заяв про "занепокоєння" вже недостатньо. Він наголосив, що без реального тиску війна триватиме. На його думку, мовчання світу коштує людських життів.

Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Долженко Катерина
