В Одесской области прогремел взрыв: угроза ударных дронов с моря

Дым в небе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Об этом сообщают мониторинговые каналы, передает Новини.LIVE.

Сообщение о движении дронов. Фото: скриншот из Telegram

Сегодня, 8 апреля, в Одесской области раздаются взрывы. Воздушные силы сообщали о движении ударных БпЛА с Черного моря в направлении Одесского района. Мониторинговые каналы уточняли, что дроны летят в направлении Южного, Доброслава. Вероятно работало ПВО. Информации о последствиях пока нет.

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный перечень хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно указано около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где есть ближайший паркинг.

Во время тревоги все паркинги города должны быть открытыми для всех желающих. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по телефону "15-35". Также можно позвонить в полицию или в спасательные службы.

Как сообщали Новини.LIVE, ночью, 8 апреля, российские беспилотники снова атаковали юг Одесской области. Под удар попали портовая и гражданская инфраструктура. Предварительно, обошлось без погибших и пострадавших.

Также Новини.LIVE писали, что после российского удара по Одессе в Эстонии призвали к более жестким санкциям против РФ. Министр иностранных дел Маргус Тсахкна заявил, что привычных заявлений об "обеспокоенности" уже недостаточно. Он подчеркнул, что без реального давления война будет продолжаться. По его мнению, молчание мира стоит человеческих жизней.