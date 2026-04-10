В Одессе прогремел взрыв: угроза дронов с моря

Дым в небе. Фото иллюстративное: скриншот из видео

Об этом сообщают мониторинговые каналы, передает Новини.LIVE.

Сообщение о движении дронов. Фото: скриншот из Telegram

Взрывы в Одессе

Сегодня, 10 апреля, в Одессе был слышен звук взрыва. Воздушные силы сообщали о движении ударных БпЛА с Черного моря в направлении Черноморского и Южного. Вероятно работало ПВО в области. Информации о последствиях пока нет.

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный перечень хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно указано около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где есть ближайший паркинг.

Во время тревоги все паркинги города должны быть открытыми для всех желающих. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по телефону "15-35". Также можно позвонить в полицию или в спасательные службы.

Как сообщали Новини.LIVE, россияне начали активнее применять реактивные дроны в Одесской области. Они быстрее и сложнее для перехвата, чем обычные беспилотники. В то же время украинская ПВО наращивает эффективность и сбивает все больше целей. Но новая тактика врага усложняет работу защитников.

Также Новини.LIVE писали, что в ночь на 9 апреля российские войска снова атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. Целью стал объект критической инфраструктуры. В результате удара там зафиксировали повреждения. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. На месте работают соответствующие службы. Они ликвидируют последствия атаки и оценивают нанесенный ущерб.