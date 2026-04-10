Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородГламурРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
В Одессе прогремел взрыв: Россия атакует дронами с моря

Ua ru
Дата публикации 10 апреля 2026 09:09
В Одессе прогремел взрыв: угроза дронов с моря
Дым в небе. Фото иллюстративное: скриншот из видео

Сейчас, 10 апреля, в Одессе был слышен звук взрыва. Враг атакует ударными дронами с Черного моря. На данный момент информации о последствиях нет.

Об этом сообщают мониторинговые каналы, передает Новини.LIVE.

Вибух в Одесі
Сообщение о движении дронов. Фото: скриншот из Telegram

Взрывы в Одессе

Сегодня, 10 апреля, в Одессе был слышен звук взрыва. Воздушные силы сообщали о движении ударных БпЛА с Черного моря в направлении Черноморского и Южного. Вероятно работало ПВО в области. Информации о последствиях пока нет.

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный перечень хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно указано около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где есть ближайший паркинг.

Во время тревоги все паркинги города должны быть открытыми для всех желающих. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Читайте также:

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по телефону "15-35". Также можно позвонить в полицию или в спасательные службы.

Как сообщали Новини.LIVE, россияне начали активнее применять реактивные дроны в Одесской области. Они быстрее и сложнее для перехвата, чем обычные беспилотники. В то же время украинская ПВО наращивает эффективность и сбивает все больше целей. Но новая тактика врага усложняет работу защитников.

Также Новини.LIVE писали, что в ночь на 9 апреля российские войска снова атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. Целью стал объект критической инфраструктуры. В результате удара там зафиксировали повреждения. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. На месте работают соответствующие службы. Они ликвидируют последствия атаки и оценивают нанесенный ущерб.

Одесса взрыв Одесская область
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации