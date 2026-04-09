РФ активно використовує реактивні дрони при атаках на Одещину

Реактивний Shahed. Фото ілюстративне: obozrevatel.com

Російські війська почали активніше застосовувати реактивні дрони на Одещині. Вони швидші та складніші для перехоплення, ніж звичайні безпілотники. Водночас українська ППО нарощує ефективність і збиває дедалі більше цілей. Але нова тактика ворога ускладнює роботу захисників.

Про це в ефірі "Ми-Україна" розповів речник Української добровольчої армії Сергій Братчук, передає Новини.LIVE.

Реактивні дрони

Ворог намагається масштабувати використання реактивних ударних дронів, зокрема й на Одещині. За словами речника УДА, такі безпілотники мають інші тактико-технічні характеристики, через що їх складніше перехоплювати.

"Ми бачимо, що сьогодні ворог дійсно намагається масштабувати використання саме реактивних ударних дронів. Це ускладнює роботу і наших підрозділів, і дронів-перехоплювачів. Але ми працюємо в цьому напрямку, посилюємо підготовку пілотів і очікуємо покращень від виробників", — зазначив Братчук.

Ефективність ППО

Водночас, за його словами, ефективність української протиповітряної оборони зростає. Відсоток уражених ворожих дронів поступово збільшується як у окремих підрозділах, так і загалом у Силах оборони. У боротьбі беруть участь мобільні вогневі групи, екіпажі дронів-перехоплювачів та інші складові. Попри це, реактивні дрони залишаються серйозною небезпекою. Вони швидші й складніші для знищення, що змушує українських військових постійно адаптуватися до нових умов і вдосконалювати тактику протидії.

Читайте також:

Що відомо про атаки

Російські війська по кілька разів на добу атакують Одеську область ударними безпілотниками. Як правило, дрони запускають групами по кілька одиниць. Зокрема, надвечір 8 квітня під час одного з таких нальотів під удар потрапив об’єкт енергетичної інфраструктури — було пошкоджено підстанцію. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих. Енергетики вже працюють на місці: фахівці оглядають обладнання та готуються розпочати ремонт, щойно це дозволить безпекова ситуація.

Як повідомляли Новини.LIVE, шо Одещина майже щодня опиняється під атаками дронів. Повітряні тривоги лунають по кілька разів на добу. Ворог не припиняє обстріли навіть вночі. Під час атаки в ніч на 9 квітня постраждала критична інфраструктура.

Також Новини.LIVE писали, що вночі, 8 квітня, російські безпілотники знову атакували південь Одещини. Під удар потрапили портова та цивільна інфраструктура. Попередньо, обійшлося без загиблих і постраждалих.