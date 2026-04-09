Главная Одесса РФ активно использует реактивные дроны при атаках на Одесчину

РФ активно использует реактивные дроны при атаках на Одесчину

Дата публикации 9 апреля 2026 15:54
РФ активно использует реактивные дроны при атаках на Одесскую область
Реактивный Shahed. Фото иллюстративное: obozrevatel.com

Российские войска начали активнее применять реактивные дроны в Одесской области. Они быстрее и сложнее для перехвата, чем обычные беспилотники. В то же время украинская ПВО наращивает эффективность и сбивает все больше целей. Но новая тактика врага усложняет работу защитников.

Об этом в эфире "Мы-Украина" рассказал представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук, передает Новини.LIVE.

Реактивные дроны

Враг пытается масштабировать использование реактивных ударных дронов, в том числе и в Одесской области. По словам представителя УДА, такие беспилотники имеют другие тактико-технические характеристики, из-за чего их сложнее перехватывать.

"Мы видим, что сегодня враг действительно пытается масштабировать использование именно реактивных ударных дронов. Это усложняет работу и наших подразделений, и дронов-перехватчиков. Но мы работаем в этом направлении, усиливаем подготовку пилотов и ожидаем улучшений от производителей", — отметил Братчук.

Эффективность ПВО

В то же время, по его словам, эффективность украинской противовоздушной обороны растет. Процент пораженных вражеских дронов постепенно увеличивается как в отдельных подразделениях, так и в целом в Силах обороны. В борьбе участвуют мобильные огневые группы, экипажи дронов-перехватчиков и другие составляющие. Несмотря на это, реактивные дроны остаются серьезной опасностью. Они быстрее и сложнее для уничтожения, что заставляет украинских военных постоянно адаптироваться к новым условиям и совершенствовать тактику противодействия.

Что известно об атаках

Российские войска по несколько раз в сутки атакуют Одесскую область ударными беспилотниками. Как правило, дроны запускают группами по несколько единиц. В частности, вечером 8 апреля во время одного из таких налетов под удар попал объект энергетической инфраструктуры — была повреждена подстанция. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Энергетики уже работают на месте: специалисты осматривают оборудование и готовятся начать ремонт, как только это позволит ситуация с безопасностью.

Как сообщали Новини.LIVE, Одесская область почти ежедневно оказывается под атаками дронов. Воздушные тревоги раздаются по несколько раз в сутки. Враг не прекращает обстрелы даже ночью. Во время атаки в ночь на 9 апреля пострадала критическая инфраструктура.

Также Новини.LIVE писали, что ночью, 8 апреля, российские беспилотники снова атаковали юг Одесской области. Под удар попали портовая и гражданская инфраструктура. Предварительно, обошлось без погибших и пострадавших.

Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Долженко Екатерина
