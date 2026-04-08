Росіяни атакували Одещину: пошкоджено енергооб'єкт ДТЕК

Наслідки атаки РФ.

У середу ввечері, 8 квітня, російські окупанти атакували Одеську область. Зокрема, ворог поцілив по енергетиці. Внаслідок удару пошкоджено енергетичний об'єкт ДТЕК.

ДТЕК.

Одеська область продовжує перебувати під постійними атаками російських військ.

Сьогодні, 8 квітня, ворог завдав удару по підстанції ДТЕК. Надвечір 8 квітня об’єкт зазнав серйозних пошкоджень. На щастя минулося без загиблих та постраждалих.

На місці атаки працюють аварійні бригади, які оглядають стан обладнання та готуються до ремонту.

"Щойно дозволить безпекова ситуація, почнемо ремонт. Зробимо все можливе, щоб якнайшвидше повернути світло в домівки", — наголосили в ДТЕК.

А також зазначили, що відновлення електропостачання буде пріоритетом, а ситуація перебуває під контролем відповідних служб.

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер також поінформував про наслідки ворожого обстрілу:

"Ворог продовжує атакувати енергетичну інфраструктуру Одещини. Ввечері внаслідок удару безпілотника пошкоджено об’єкт енергетики. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Всі відповідні служби розпочали роботи над ліквідацією наслідків удару".

Новини.LIVE інформували, що в Одесі через руйнування енергетичної інфраструктури світло подається лише частково, і доводиться обмежувати споживання. Аварійні вимкнення та графіки відключень світла триватимуть і завтра, 9 квітня. Ремонтні бригади продовжують відновлювати мережі, але повністю стабілізувати електропостачання наразі неможливо.

Також Новини.LIVE повідомляли, що вдень 8 квітня на Одещині лунали потужні вибухи. Російські війська атакували регіон безпілотниками. Ворожі дрони летіли з Чорного моря у напрямку Одеського району.