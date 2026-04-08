Россияне атаковали Одесскую область: поврежден энергообъект ДТЭК

Последствия атаки РФ. Иллюстративное фото: ГСЧС Украины

В среду вечером, 8 апреля, российские оккупанты атаковали Одесскую область. В частности, враг попал по энергетике. В результате удара поврежден энергетический объект ДТЭК.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление ДТЭК.

Россияне атаковали подстанцию ДТЭК в Одесской области

Одесская область продолжает находиться под постоянными атаками российских войск.

Сегодня, 8 апреля, враг нанес удар по подстанции ДТЭК. К вечеру 8 апреля объект получил серьезные повреждения. К счастью обошлось без погибших и пострадавших.

На месте атаки работают аварийные бригады, которые осматривают состояние оборудования и готовятся к ремонту.

"Как только позволит ситуация с безопасностью, начнем ремонт. Сделаем все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома", — отметили в ДТЭК.

А также отметили, что восстановление электроснабжения будет приоритетом, а ситуация находится под контролем соответствующих служб.

Скриншот сообщения ДТЭК/Telegram

Глава Одесской ОВА Олег Кипер также проинформировал о последствиях вражеского обстрела:

"Враг продолжает атаковать энергетическую инфраструктуру Одесской области. Вечером в результате удара беспилотника поврежден объект энергетики. По предварительной информации, пострадавших нет. Все соответствующие службы начали работы над ликвидацией последствий удара".

Скриншот сообщения Олега Кипера/Telegram

Новини.LIVE информировали, что в Одессе из-за разрушения энергетической инфраструктуры свет подается лишь частично, и приходится ограничивать потребление. Аварийные отключения и графики отключений света будут продолжаться и завтра, 9 апреля. Ремонтные бригады продолжают восстанавливать сети, но полностью стабилизировать электроснабжение пока невозможно.

Также Новини.LIVE сообщали, что днем 8 апреля в Одесской области раздавались мощные взрывы. Российские войска атаковали регион беспилотниками. Вражеские дроны летели из Черного моря в направлении Одесского района.