Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Россияне атаковали Одесскую область: поврежден энергообъект ДТЭК

Россияне атаковали Одесскую область: поврежден энергообъект ДТЭК

Ua ru
Дата публикации 8 апреля 2026 23:59
Россияне атаковали Одесскую область: поврежден энергообъект ДТЭК
Последствия атаки РФ. Иллюстративное фото: ГСЧС Украины

В среду вечером, 8 апреля, российские оккупанты атаковали Одесскую область. В частности, враг попал по энергетике. В результате удара поврежден энергетический объект ДТЭК.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление ДТЭК.

Россияне атаковали подстанцию ДТЭК в Одесской области

Одесская область продолжает находиться под постоянными атаками российских войск.

Сегодня, 8 апреля, враг нанес удар по подстанции ДТЭК. К вечеру 8 апреля объект получил серьезные повреждения. К счастью обошлось без погибших и пострадавших.

На месте атаки работают аварийные бригады, которые осматривают состояние оборудования и готовятся к ремонту.

"Как только позволит ситуация с безопасностью, начнем ремонт. Сделаем все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома", — отметили в ДТЭК.

А также отметили, что восстановление электроснабжения будет приоритетом, а ситуация находится под контролем соответствующих служб.

Скриншот сообщения ДТЭК/Telegram

Глава Одесской ОВА Олег Кипер также проинформировал о последствиях вражеского обстрела:

"Враг продолжает атаковать энергетическую инфраструктуру Одесской области. Вечером в результате удара беспилотника поврежден объект энергетики. По предварительной информации, пострадавших нет. Все соответствующие службы начали работы над ликвидацией последствий удара".

Скриншот сообщения Олега Кипера/Telegram

Новини.LIVE информировали, что в Одессе из-за разрушения энергетической инфраструктуры свет подается лишь частично, и приходится ограничивать потребление. Аварийные отключения и графики отключений света будут продолжаться и завтра, 9 апреля. Ремонтные бригады продолжают восстанавливать сети, но полностью стабилизировать электроснабжение пока невозможно.

Также Новини.LIVE сообщали, что днем 8 апреля в Одесской области раздавались мощные взрывы. Российские войска атаковали регион беспилотниками. Вражеские дроны летели из Черного моря в направлении Одесского района.

Одесса Одесская область ДТЭК
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Евтушенко Алина
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации