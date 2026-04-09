Ворог знову атакував Одещину: пошкоджено інфраструктуру

Вогнеборець ліквідовує пожежу. Фото ілюстративне: ДСНС Одещини

Одещина майже щодня опиняється під атаками дронів. Повітряні тривоги лунають по кілька разів на добу. Ворог не припиняє обстріли навіть вночі. Під час атаки в ніч на 9 квітня постраждала критична інфраструктура.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера.

Наслідки удару

Цієї ночі російські війська знову атакували Одещину ударними безпілотниками. Ціллю став об’єкт критичної інфраструктури. Внаслідок удару там зафіксували пошкодження. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих. На місці працюють відповідні служби. Вони ліквідовують наслідки атаки та оцінюють завдані збитки.

Наразі тривають відновлювальні роботи. Деталі щодо масштабів пошкоджень уточнюються.

Що відомо про обстріли

За минулу добу в Одеській області повітряну тривогу оголошували сім разів. Під час кожної з атак ворог запускав у бік регіону по кілька ударних безпілотників. Зокрема, надвечір 8 квітня під удар потрапив об’єкт енергетичної інфраструктури. Зокрема, було пошкоджено підстанцію. За попередніми даними, постраждалих немає.

Енергетики повідомили, що їхні бригади вже працюють на місці. Фахівці оглядають обладнання та готуються до ремонту, щойно це дозволить безпекова ситуація.

Як повідомляли Новини.LIVE, у ніч на 8 квітня Росія масовано атакувала Одеську область ударними дронами. Основний удар прийшовся по південних районах регіону. Внаслідок влучань постраждала портова інфраструктура та цивільні об’єкти. Частково зруйновано складську будівлю та господарське приміщення.

Також Новини.LIVE писали, що після російського удару по Одесі в Естонії закликали до жорсткіших санкцій проти РФ. Міністр закордонних справ Маргус Тсахкна заявив, що звичних заяв про "занепокоєння" вже недостатньо. Він наголосив, що без реального тиску війна триватиме. На його думку, мовчання світу коштує людських життів.