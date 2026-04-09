Враг снова атаковал Одесчину: повреждена инфраструктура

Огнеборец ликвидирует пожар.

Одесская область почти ежедневно оказывается под атаками дронов. Воздушные тревоги раздаются по несколько раз в сутки. Враг не прекращает обстрелы даже ночью. Во время атаки в ночь на 9 апреля пострадала критическая инфраструктура.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера.

Последствия удара

Этой ночью российские войска снова атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. Целью стал объект критической инфраструктуры. В результате удара там зафиксировали повреждения. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. На месте работают соответствующие службы. Они ликвидируют последствия атаки и оценивают нанесенный ущерб.

Сейчас продолжаются восстановительные работы. Детали относительно масштабов повреждений уточняются.

Что известно об обстрелах

За минувшие сутки в Одесской области воздушную тревогу объявляли семь раз. Во время каждой из атак враг запускал в сторону региона по несколько ударных беспилотников. В частности, вечером 8 апреля под удар попал объект энергетической инфраструктуры. В частности, была повреждена подстанция. По предварительным данным, пострадавших нет.

Энергетики сообщили, что их бригады уже работают на месте. Специалисты осматривают оборудование и готовятся к ремонту, как только это позволит ситуация с безопасностью.

Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 8 апреля Россия массированно атаковала Одесскую область ударными дронами. Основной удар пришелся по южным районам региона. В результате попаданий пострадала портовая инфраструктура и гражданские объекты. Частично разрушено складское здание и хозяйственное помещение.

Также Новини.LIVE писали, что после российского удара по Одессе в Эстонии призвали к более жестким санкциям против РФ. Министр иностранных дел Маргус Тсахкна заявил, что привычных заявлений о "беспокойстве" уже недостаточно. Он подчеркнул, что без реального давления война будет продолжаться. По его мнению, молчание мира стоит человеческих жизней.