Зруйновані будинки і загиблі: фото наслідків обстрілу Одеси
Російські війська у ніч на 11 квітня масовано обстріляли Одесу і область ударними безпілотниками. Під атакою були житлові райони та цивільна інфраструктура. Загинули двоє людей, ще одна людина дістала поранення. Руйнування зафіксували у кількох районах міста та області.
Про це інформують Новини.LIVE з посиланням на Головне управління ДСНС в Одеській області.
Наслідки обстрілу Одеси
Найважчі наслідки зафіксували у приватному секторі. За даними ДСНС, там після влучання російського дрона загорівся житловий будинок. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіла двох загиблих. Ще одну людину госпіталізували з пораненнями. Її стан уточнюється. Зокрема, відомо, що від ворожої атаки загинули 38-річна жінка та 32-річний чоловік. Травмована 69-річна жінка, її госпіталізували до лікарні.
Окрім цього, внаслідок атаки зайнявся дах гуртожитку. Також безпілотник влучив у 10-й поверх 12-поверхового житлового будинку, дах та верхній поверх 5-поверхової житлової будівлі, вибито скління у приватному домоволодінні, будівлю дитячого садка, а також заклади харчування. У будинках вибито вікна, зруйновано дахи та фасади.
Під обстріл також потрапили об'єкти інфраструктури. У різних районах області зафіксували пошкодження цивільної, промислової, енергетичної та транспортної інфраструктури. Пошкоджено щонайменше 15 автомобілів, виникли численні осередки пожеж.
Повторні сигнали тривоги ускладнювали ліквідацію
Роботу рятувальників ускладнювали повторні сигнали повітряної тривоги, які лунали вже під час ліквідації наслідків. Попри це, всі загоряння вдалося оперативно ліквідувати і не допустити поширення вогню. На місцях працювали психологи ДСНС, які допомагали мешканцям оговтатися після пережитого.
До ліквідації наслідків залучили 134 рятувальники та 28 одиниць техніки. Додатково працювали добровільні пожежні — ще 6 людей і 2 одиниці техніки.
Як повідомляли Новини.LIVE вночі 10 квітня Одеська область зазнала масованої атаки дронів. Під удар потрапили енергетичні об’єкти та портова інфраструктура. Зафіксовано пошкодження одного з інфраструктурних об’єктів. Зокрема — порожніх резервуарів і обладнання порту. За попередніми даними, постраждалих немає. Крім того, під ударом РФ опинився Ізмаїльський район. У Вилківській громаді пошкоджено енергетичну інфраструктуру, через що населений пункт залишився без електропостачання.
Також Новини.LIVE писали, що в ніч на 9 квітня від російських дронів постраждала критична інфраструктура Одещини. Внаслідок удару там зафіксували пошкодження. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.
