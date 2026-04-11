Головна Одеса Зруйновані будинки і загиблі: фото наслідків обстрілу Одеси

Зруйновані будинки і загиблі: фото наслідків обстрілу Одеси

Дата публікації: 11 квітня 2026 09:33
Рятувальники гасять пожежу. Фото: ДСНС в Одеській області

Російські війська у ніч на 11 квітня масовано обстріляли Одесу і область ударними безпілотниками. Під атакою були житлові райони та цивільна інфраструктура. Загинули двоє людей, ще одна людина дістала поранення. Руйнування зафіксували у кількох районах міста та області.

Про це інформують Новини.LIVE з посиланням на Головне управління ДСНС в Одеській області.

Наслідки обстрілу Одеси

Найважчі наслідки зафіксували у приватному секторі. За даними ДСНС, там після влучання російського дрона загорівся житловий будинок. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіла двох загиблих. Ще одну людину госпіталізували з пораненнями. Її стан уточнюється. Зокрема, відомо, що від ворожої атаки загинули 38-річна жінка та 32-річний чоловік. Травмована 69-річна жінка, її госпіталізували до лікарні.

Будинок в Одесі у вогні після атаки РФ
Пожежа у будинку унаслідок влучання російського БпЛА. Фото: ДСНС в Одеській області
Рятувальники гасять пожежу на місці влучання російського дрона
Рятувальники працюють над ліквідацією вогню. Фото: ДСНС в Одеській області

Окрім цього, внаслідок атаки зайнявся дах гуртожитку. Також безпілотник влучив у 10-й поверх 12-поверхового житлового будинку, дах та верхній поверх 5-поверхової житлової будівлі, вибито скління у приватному домоволодінні, будівлю дитячого садка, а також заклади харчування. У будинках вибито вікна, зруйновано дахи та фасади.

Під обстріл також потрапили об'єкти інфраструктури. У різних районах області зафіксували пошкодження цивільної, промислової, енергетичної та транспортної інфраструктури. Пошкоджено щонайменше 15 автомобілів, виникли численні осередки пожеж.

Зруйнований дронами РФ будинок в Одесі
Будинок в Одесі, який зруйнували росіяни дронами. Фото: ДСНС в Одеській області
Пошкоджена автівка унаслудок атаки росіян по Одесі
Пошкоджена автівка через атаку російських дронів. Фото: ДСНС в Одеській області

Повторні сигнали тривоги ускладнювали ліквідацію

Роботу рятувальників ускладнювали повторні сигнали повітряної тривоги, які лунали вже під час ліквідації наслідків. Попри це, всі загоряння вдалося оперативно ліквідувати і не допустити поширення вогню. На місцях працювали психологи ДСНС, які допомагали мешканцям оговтатися після пережитого.

З людьми після атаки РФ спілкуються психологи
Психологи ДСНС спілкуються з одеситами, які пережили атаку дронів РФ. Фото: ДСНС в Одеській області
Рятувальник на місці атаки дронів РФ
Рятувальник гасить вогонь на місці влучання дрона РФ. Фото: ДСНС в Одеській області

До ліквідації наслідків залучили 134 рятувальники та 28 одиниць техніки. Додатково працювали добровільні пожежні — ще 6 людей і 2 одиниці техніки.

Ікона на місці влучання дрона РФ
Ікона серед груди каміння, що залишилася після влучання дрона. Фото: ДСНС в Одеській області

Як повідомляли Новини.LIVE вночі 10 квітня Одеська область зазнала масованої атаки дронів. Під удар потрапили енергетичні об’єкти та портова інфраструктура. Зафіксовано пошкодження одного з інфраструктурних об’єктів. Зокрема — порожніх резервуарів і обладнання порту. За попередніми даними, постраждалих немає. Крім того, під ударом РФ опинився Ізмаїльський район. У Вилківській громаді пошкоджено енергетичну інфраструктуру, через що населений пункт залишився без електропостачання.

Також Новини.LIVE писали, що в ніч на 9 квітня від російських дронів постраждала критична інфраструктура Одещини. Внаслідок удару там зафіксували пошкодження. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

Лілія Швець - Редактор стрічки новин - Одеса
Лілія Швець
Реклама

