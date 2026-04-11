Разрушенные дома и погибшие: фото последствий обстрела Одессы

Спасатели тушат пожар. Фото: ГСЧС в Одесской области

Российские войска в ночь на 11 апреля массированно обстреляли Одессу и область ударными беспилотниками. Под атакой были жилые районы и гражданская инфраструктура. Погибли два человека, еще один человек получил ранения. Разрушения зафиксировали в нескольких районах города и области.

Об этом информируют Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление ГСЧС в Одесской области.

Последствия обстрела Одессы

Самые тяжелые последствия зафиксировали в частном секторе. По данным ГСЧС, там после попадания российского дрона загорелся жилой дом. Во время тушения пожара спасатели обнаружили тела двух погибших. Еще одного человека госпитализировали с ранениями, его состояние уточняется. В частности, известно, что от вражеской атаки погибли 38-летняя женщина и 32-летний мужчина. Травмирована 69-летняя женщина, ее госпитализировали в больницу.

Пожар в доме в результате попадания российского БпЛА. Фото: ГСЧС в Одесской области

Спасатели работают над ликвидацией огня. Фото: ГСЧС в Одесской области

Кроме этого, в результате атаки загорелась крыша общежития. Также беспилотник попал в 10-й этаж 12-этажного жилого дома, крышу и верхний этаж 5-этажного жилого здания, выбито остекление в частном домовладении, здание детского сада, а также заведения питания. В домах выбиты окна, разрушены крыши и фасады.

Под обстрел также попали объекты инфраструктуры. В разных районах области зафиксировали повреждения гражданской, промышленной, энергетической и транспортной инфраструктуры. Повреждено не менее 15 автомобилей, возникли многочисленные очаги пожаров.

Читайте также:

Дом в Одессе, который разрушили россияне дронами. Фото: ГСЧС в Одесской области

Поврежденная машина из-за атаки российских дронов. Фото: ГСЧС в Одесской области

Повторные сигналы тревоги затрудняли ликвидацию

Работу спасателей осложняли повторные сигналы воздушной тревоги, которые звучали уже во время ликвидации последствий. Несмотря на это, все возгорания удалось оперативно ликвидировать и не допустить распространения огня. На местах работали психологи ГСЧС, которые помогали жителям оправиться после пережитого.

Психологи ГСЧС общаются с одесситами, которые пережили атаку дронов РФ. Фото: ГСЧС в Одесской области

Спасатель тушит огонь на месте попадания дрона РФ. Фото: ГСЧС в Одесской области

К ликвидации последствий привлекли 134 спасателя и 28 единиц техники. Дополнительно работали добровольные пожарные - еще 6 человек и 2 единицы техники.

Икона среди груды камней, оставшаяся после попадания дрона. Фото: ГСЧС в Одесской области

Как сообщали Новини.LIVE ночью 10 апреля Одесская область подверглась массированной атаке дронов. Под удар попали энергетические объекты и портовая инфраструктура. Зафиксировано повреждение одного из инфраструктурных объектов. В частности - пустых резервуаров и оборудования порта. По предварительным данным, пострадавших нет. Кроме того, под ударом РФ оказался Измаильский район. В Вилковской громаде повреждена энергетическая инфраструктура, из-за чего населенный пункт остался без электроснабжения.

Также Новини.LIVE писали, что в ночь на 9 апреля от российских дронов пострадала критическая инфраструктура Одесской области. В результате удара там зафиксировали повреждения. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.