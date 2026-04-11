Разрушенные дома и погибшие: фото последствий обстрела Одессы
Российские войска в ночь на 11 апреля массированно обстреляли Одессу и область ударными беспилотниками. Под атакой были жилые районы и гражданская инфраструктура. Погибли два человека, еще один человек получил ранения. Разрушения зафиксировали в нескольких районах города и области.
Об этом информируют Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление ГСЧС в Одесской области.
Последствия обстрела Одессы
Самые тяжелые последствия зафиксировали в частном секторе. По данным ГСЧС, там после попадания российского дрона загорелся жилой дом. Во время тушения пожара спасатели обнаружили тела двух погибших. Еще одного человека госпитализировали с ранениями, его состояние уточняется. В частности, известно, что от вражеской атаки погибли 38-летняя женщина и 32-летний мужчина. Травмирована 69-летняя женщина, ее госпитализировали в больницу.
Кроме этого, в результате атаки загорелась крыша общежития. Также беспилотник попал в 10-й этаж 12-этажного жилого дома, крышу и верхний этаж 5-этажного жилого здания, выбито остекление в частном домовладении, здание детского сада, а также заведения питания. В домах выбиты окна, разрушены крыши и фасады.
Под обстрел также попали объекты инфраструктуры. В разных районах области зафиксировали повреждения гражданской, промышленной, энергетической и транспортной инфраструктуры. Повреждено не менее 15 автомобилей, возникли многочисленные очаги пожаров.
Повторные сигналы тревоги затрудняли ликвидацию
Работу спасателей осложняли повторные сигналы воздушной тревоги, которые звучали уже во время ликвидации последствий. Несмотря на это, все возгорания удалось оперативно ликвидировать и не допустить распространения огня. На местах работали психологи ГСЧС, которые помогали жителям оправиться после пережитого.
К ликвидации последствий привлекли 134 спасателя и 28 единиц техники. Дополнительно работали добровольные пожарные - еще 6 человек и 2 единицы техники.
Как сообщали Новини.LIVE ночью 10 апреля Одесская область подверглась массированной атаке дронов. Под удар попали энергетические объекты и портовая инфраструктура. Зафиксировано повреждение одного из инфраструктурных объектов. В частности - пустых резервуаров и оборудования порта. По предварительным данным, пострадавших нет. Кроме того, под ударом РФ оказался Измаильский район. В Вилковской громаде повреждена энергетическая инфраструктура, из-за чего населенный пункт остался без электроснабжения.
Также Новини.LIVE писали, что в ночь на 9 апреля от российских дронов пострадала критическая инфраструктура Одесской области. В результате удара там зафиксировали повреждения. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.
Читайте Новини.LIVE!