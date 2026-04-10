Одещина під ударом: ворог атакував дронами порт та підстанцію

Одещина під ударом: ворог атакував дронами порт та підстанцію

Дата публікації: 10 квітня 2026 09:46
Одещина під ударом: ворог атакував дронами порт та підстанцію
Рятувальник ліквідовує пожежу після атаки. Фото: ДСНС Одещини

Одеська область вночі, 10 квітня, зазнала масованої атаки дронів. Під удар потрапили енергетичні об’єкти та портова інфраструктура. Частина громад залишилась без електропостачання. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера.

Атака на Одещину

В ніч на 10 квітня Росія масовано атакувала Одеську область ударними безпілотниками. Під прицілом опинилися Одеса та Ізмаїльський район. Ворог цілив по об’єктам цивільної та критичної інфраструктури. На щастя, обійшлося без загиблих та постраждалих. Після обстрілу виникли пожежі, їх оперативно локалізували рятувальники. На місцях працюють усі екстрені служби. Триває фіксація наслідків і відновлювальні роботи.

Атака на Одещину 10 квітня
Вогнеборці ліквідовують пожежу. Фото: ДСНС Одещини

Удар по Одесі

В Одесі безпілотники атакували майже всю ніч. Силам оборони вдалося захистити житлову забудову — вона не зазнала ушкоджень. Водночас зафіксовано пошкодження одного з інфраструктурних об’єктів. Зокрема — порожніх резервуарів і обладнання порту. За попередніми даними, постраждалих немає.

Атака на Одещину 10 квітня
Ліквідація наслідків атаки. Фото: ДСНС Одещини

Удар по півдню області

Крім того, під ударом РФ опинився Ізмаїльський район. У Вилківській громаді пошкоджено енергетичну інфраструктуру, через що населений пункт залишився без електропостачання. Наразі тимчасово без світла залишаються 11,1 тис. родин. Енергетики працюють над відновленням. Критична інфраструктура там функціонує завдяки генераторам, соціальні послуги надаються в повному обсязі.

Читайте також:
Атака на Одещину 10 квітня
Надзвичайник гасить вогонь. Фото: ДСНС Одещини

Робота рятувальників

Рятувальники ліквідували масштабну пожежу на об'єкті критичної інфраструктури, спричинену ворожою атакою. До ліквідації наслідків від ДСНС залучались 20 одиниць техніки та 82 рятувальника.

Атака на Одещину 10 квітня
Рятувальник на місці атаки. Фото: ДСНС Одещини

Реактивні дрони

Зазначимо, російські війська активніше використовують реактивні безпілотники під час атак на Одещину. Вони швидші та складніші для перехоплення, ніж звичайні дрони, що ускладнює роботу протиповітряної оборони. Водночас українські військові адаптуються до нових умов, посилюють підготовку та поступово підвищують ефективність знищення повітряних цілей.

Як повідомляли Новини.LIVE, що у ніч на 9 квітня російські війська знову атакували Одещину ударними безпілотниками. Ціллю став об’єкт критичної інфраструктури. Внаслідок удару там зафіксували пошкодження. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих. На місці працюють відповідні служби. Вони ліквідовують наслідки атаки та оцінюють завдані збитки.

Також Новини.LIVE писали, що у ніч на 8 квітня Росія масовано атакувала Одеську область ударними дронами. Основний удар прийшовся по південних районах регіону. Внаслідок влучань постраждала портова інфраструктура та цивільні об’єкти. Частково зруйновано складську будівлю та господарське приміщення. 

Одеса Одеська область Наслідки обстрілу Одещини
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина
