Одесчина под ударом: враг атаковал дронами порт и подстанцию

Спасатель ликвидирует пожар после атаки. Фото: ГСЧС Одесской области

Одесская область ночью, 10 апреля, подверглась массированной атаке дронов. Под удар попали энергетические объекты и портовая инфраструктура. Часть общин осталась без электроснабжения. К счастью, обошлось без пострадавших.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера.

Атака на Одесскую область

В ночь на 10 апреля Россия массированно атаковала Одесскую область ударными беспилотниками. Под прицелом оказались Одесса и Измаильский район. Враг целился по объектам гражданской и критической инфраструктуры. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших. После обстрела возникли пожары, их оперативно локализовали спасатели. На местах работают все экстренные службы. Продолжается фиксация последствий и восстановительные работы.

Пожарные ликвидируют пожар. Фото: ГСЧС Одесской области

Удар по Одессе

В Одессе беспилотники атаковали почти всю ночь. Силам обороны удалось защитить жилую застройку — она не получила повреждений. В то же время зафиксировано повреждение одного из инфраструктурных объектов. В частности — пустых резервуаров и оборудования порта. По предварительным данным, пострадавших нет.

Ликвидация последствий атаки. Фото: ГСЧС Одесской области

Удар по югу области

Кроме того, под ударом РФ оказался Измаильский район. В Вилковской громаде повреждена энергетическая инфраструктура, из-за чего населённый пункт остался без электроснабжения. В настоящее время временно без света остаются 11,1 тыс. семей. Энергетики работают над восстановлением. Критическая инфраструктура там функционирует благодаря генераторам, социальные услуги предоставляются в полном объеме.

Чрезвычайник тушит огонь. Фото: ГСЧС Одесской области

Работа спасателей

Спасатели ликвидировали масштабный пожар на объекте критической инфраструктуры, вызванный вражеской атакой. К ликвидации последствий от ГСЧС привлекались 20 единиц техники и 82 спасателя.

Спасатель на месте атаки. Фото: ГСЧС Одесской области

Реактивные дроны

Отметим, российские войска активнее используют реактивные беспилотники во время атак на Одесскую область. Они быстрее и сложнее для перехвата, чем обычные дроны, что затрудняет работу противовоздушной обороны. В то же время украинские военные адаптируются к новым условиям, усиливают подготовку и постепенно повышают эффективность уничтожения воздушных целей.

Как сообщали Новини.LIVE, что в ночь на 9 апреля российские войска снова атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. Целью стал объект критической инфраструктуры. В результате удара там зафиксировали повреждения. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. На месте работают соответствующие службы. Они ликвидируют последствия атаки и оценивают нанесенный ущерб.

Также Новини.LIVE писали, что в ночь на 8 апреля Россия массированно атаковала Одесскую область ударными дронами. Основной удар пришелся по южным районам региона. В результате попаданий пострадала портовая инфраструктура и гражданские объекты. Частично разрушено складское здание и хозяйственное помещение.