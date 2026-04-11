Прямое попадание: россияны дронами убили молодых супругов в Одессе

Россияне ночью 11 апреля ударили по Одессе дронами и убили молодую пару. Их дом оказался под атакой, шансов спастись не было. Соседи говорят, что хорошо их знали и до сих пор не могут поверить в гибель. Еще одну женщину с ранениями забрали в больницу.

Об этом информируют Новини.LIVE со ссылкой на свидетелей трагедии.

Россия убила супругов в Одессе

Очевидица Лика рассказывает, что знала семью лично. По ее словам, известие о гибели стало шоком для всех, кто живет рядом.

"Мы их хорошо знали, здоровались. Это семейная пара, у них есть сын. Я не могу поверить, что их нет... очень хорошие люди", — говорит женщина.

Она добавляет, что во время атаки люди просто не успевали понять, что делать. По ее словам, укрытия расположены далеко, а времени — считанные минуты. Женщина вспоминает, что звук дрона был слышен очень четко. Люди понимали, что он снижается, но не знали, куда именно попадет.

"Мы бегали, но здесь некуда спрятаться. Укрытие — минут десять, с детьми не добежишь. Это как рулетка: сидишь и думаешь, куда упадет. В этот раз он попал рядом. Очень страшно", — добавляет она.

По словам местных, погибшим было чуть за 30 лет. У них остался сын-подросток, который сейчас находится за границей. В результате атаки также пострадала 69-летняя женщина — ее госпитализировали в больницу. Ее состояние уточняется.

Последствия атаки на Одессу

Удар российскими дронами повредил жилой массив: разрушен частный дом, поврежден 10-й этаж 12-этажки, крыша и верхний этаж пятиэтажного дома. В частных домах выбиты окна, также повреждены по меньшей мере 15 автомобилей.

По данным Одесской областной прокуратуры, под ударом также оказались объекты критической, промышленной и гражданской инфраструктуры. В то же время в Одесском областном ТЦК и СП уточнили, что в разрушенный одноэтажный дом было прямое попадание.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту военного преступления, повлекшего гибель людей. На местах работают прокуроры, сотрудники СБУ и полиции.



Ранее Новини.LIVE сообщали, что 10 апреля россияне весь день обстреливали Одессу и область ударными беспилотниками. В регионе несколько раз объявляли воздушную тревогу и раздавались мощные взрывы.

Позже Новини.LIVE писали, что очередная атака РФ была направлена на портовую инфраструктуру. На территории одного из портов зафиксировано поражение резервуара. Произошла утечка масла без последующего возгорания.