Одесса Прямое попадание: россияны дронами убили молодых супругов в Одессе

Прямое попадание: россияны дронами убили молодых супругов в Одессе

Дата публикации 11 апреля 2026 11:13
Прямое попадание: россияны дронами убили молодых супругов в Одессе
Разрушенный в Одессе дом в результате атаки РФ. Фото: Новини.LIVE

Россияне ночью 11 апреля ударили по Одессе дронами и убили молодую пару. Их дом оказался под атакой, шансов спастись не было. Соседи говорят, что хорошо их знали и до сих пор не могут поверить в гибель. Еще одну женщину с ранениями забрали в больницу.

Об этом информируют Новини.LIVE со ссылкой на свидетелей трагедии.

Зруйнований будинок в Одесі унаслідок атаки РФ
Дом, в который попал дрон РФ. Фото: Новини.LIVE
Ве що залишилось від будинку в Одесі після прямого влучання
Последствия прямого попадания в дом. Фото: Новини.LIVE

Россия убила супругов в Одессе

Очевидица Лика рассказывает, что знала семью лично. По ее словам, известие о гибели стало шоком для всех, кто живет рядом.

"Мы их хорошо знали, здоровались. Это семейная пара, у них есть сын. Я не могу поверить, что их нет... очень хорошие люди", — говорит женщина.

Наслудки прямого влучання дроном в будинок в Одесі
Все, что осталось от дома после попадания дрона. Фото: Новини.LIVE
Згорілі речі унаслідок влучання по Одесі
Выгоревшее имущество. Фото: Новини.LIVE
Ліквідація наслідків атаки на Одесу
Коммунальщики работают над ликвидацией последствий атаки. Фото: Новини.LIVE

Она добавляет, что во время атаки люди просто не успевали понять, что делать. По ее словам, укрытия расположены далеко, а времени — считанные минуты. Женщина вспоминает, что звук дрона был слышен очень четко. Люди понимали, что он снижается, но не знали, куда именно попадет.

"Мы бегали, но здесь некуда спрятаться. Укрытие — минут десять, с детьми не добежишь. Это как рулетка: сидишь и думаешь, куда упадет. В этот раз он попал рядом. Очень страшно", — добавляет она.

Жінка під час інтерв'ю
Соседка погибшей в Одессе пары. Фото: скриншот из видео
Важка техніка працює на місці влучання російського БпЛА
Трактор возле дома, который разрушили россияне в Одессе. Фото: Новини.LIVE
Вулиця на якій сталося влучання дрона РФ
Люди собрались возле дома в который попал дрон. Фото: Новини.LIVE

По словам местных, погибшим было чуть за 30 лет. У них остался сын-подросток, который сейчас находится за границей. В результате атаки также пострадала 69-летняя женщина — ее госпитализировали в больницу. Ее состояние уточняется.

Знищена автівка після влучання дрона РФ
Уничтоженная во дворе машина. Фото: Новини.LIVE

Последствия атаки на Одессу

Удар российскими дронами повредил жилой массив: разрушен частный дом, поврежден 10-й этаж 12-этажки, крыша и верхний этаж пятиэтажного дома. В частных домах выбиты окна, также повреждены по меньшей мере 15 автомобилей.

Автівки, які знищив російський удар дронами
Уничтожены автомобили. Фото: Новини.LIVE

По данным Одесской областной прокуратуры, под ударом также оказались объекты критической, промышленной и гражданской инфраструктуры. В то же время в Одесском областном ТЦК и СП уточнили, что в разрушенный одноэтажный дом было прямое попадание.

Пряме влучання: росіянами дронами вбили молоде подружжя в Одесі - фото 11
Сообщение ТЦК и СП. Фото: скриншот из Telegram

Правоохранители открыли уголовное производство по факту военного преступления, повлекшего гибель людей. На местах работают прокуроры, сотрудники СБУ и полиции.


Ранее Новини.LIVE сообщали, что 10 апреля россияне весь день обстреливали Одессу и область ударными беспилотниками. В регионе несколько раз объявляли воздушную тревогу и раздавались мощные взрывы.

Позже Новини.LIVE писали, что очередная атака РФ была направлена на портовую инфраструктуру. На территории одного из портов зафиксировано поражение резервуара. Произошла утечка масла без последующего возгорания.

Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Лилия Швец
