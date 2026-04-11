Прямое попадание: россияны дронами убили молодых супругов в Одессе
Россияне ночью 11 апреля ударили по Одессе дронами и убили молодую пару. Их дом оказался под атакой, шансов спастись не было. Соседи говорят, что хорошо их знали и до сих пор не могут поверить в гибель. Еще одну женщину с ранениями забрали в больницу.
Об этом информируют Новини.LIVE со ссылкой на свидетелей трагедии.
Россия убила супругов в Одессе
Очевидица Лика рассказывает, что знала семью лично. По ее словам, известие о гибели стало шоком для всех, кто живет рядом.
"Мы их хорошо знали, здоровались. Это семейная пара, у них есть сын. Я не могу поверить, что их нет... очень хорошие люди", — говорит женщина.
Она добавляет, что во время атаки люди просто не успевали понять, что делать. По ее словам, укрытия расположены далеко, а времени — считанные минуты. Женщина вспоминает, что звук дрона был слышен очень четко. Люди понимали, что он снижается, но не знали, куда именно попадет.
"Мы бегали, но здесь некуда спрятаться. Укрытие — минут десять, с детьми не добежишь. Это как рулетка: сидишь и думаешь, куда упадет. В этот раз он попал рядом. Очень страшно", — добавляет она.
По словам местных, погибшим было чуть за 30 лет. У них остался сын-подросток, который сейчас находится за границей. В результате атаки также пострадала 69-летняя женщина — ее госпитализировали в больницу. Ее состояние уточняется.
Последствия атаки на Одессу
Удар российскими дронами повредил жилой массив: разрушен частный дом, поврежден 10-й этаж 12-этажки, крыша и верхний этаж пятиэтажного дома. В частных домах выбиты окна, также повреждены по меньшей мере 15 автомобилей.
По данным Одесской областной прокуратуры, под ударом также оказались объекты критической, промышленной и гражданской инфраструктуры. В то же время в Одесском областном ТЦК и СП уточнили, что в разрушенный одноэтажный дом было прямое попадание.
Правоохранители открыли уголовное производство по факту военного преступления, повлекшего гибель людей. На местах работают прокуроры, сотрудники СБУ и полиции.
Ранее Новини.LIVE сообщали, что 10 апреля россияне весь день обстреливали Одессу и область ударными беспилотниками. В регионе несколько раз объявляли воздушную тревогу и раздавались мощные взрывы.
Позже Новини.LIVE писали, что очередная атака РФ была направлена на портовую инфраструктуру. На территории одного из портов зафиксировано поражение резервуара. Произошла утечка масла без последующего возгорания.
Читайте Новини.LIVE!