на Одесчине прогремел взрыв: РФ атакует дронами с Черного моря

Сейчас, 13 апреля, в Одесской области прогремели взрывы. РФ обстреливает дронами из акватории Черного моря. Предварительно работает ПВО. Информации о последствиях пока нет.

Об этом сообщают мониторинговые каналы, передает Новини.LIVE.

Сегодня, 13 апреля, в Одесской области прогремели взрывы. Воздушные силы сообщали о движении ударных БпЛА с Черного моря в направлении Одесской области. Мониторинговые каналы писали, что угроза дронов-камикадзе есть для Черноморска и Санжейки. Предварительно известно, что дрон удалось сбить силам ПВО. Информации о последствиях нет.

Увидеть полный перечень хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно указано около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где есть ближайший паркинг.

Во время тревоги все паркинги города должны быть открытыми для всех желающих. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Читайте также:

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по телефону "15-35". Также можно позвонить в полицию или в спасательные службы.

Как сообщали Новини.LIVE, ночью, 10 апреля, подверглась массированной атаке дронов. Под удар попали энергетические объекты и портовая инфраструктура. Часть общин осталась без электроснабжения. К счастью, обошлось без пострадавших.

Также Новини.LIVE писали, что россияне ночью 11 апреля ударили по Одессе дронами и убили молодую пару. Их дом оказался под атакой, шансов спастись не было. Соседи говорят, что хорошо их знали и до сих пор не могут поверить в гибель. Еще одну женщину с ранениями забрали в больницу.