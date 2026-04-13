В Одесі чути вибухи: Росія атакує регіон ракетами

Дим в небі. Фото ілюстративне: скриншот із відео

Зараз, 13 квітня в Одесі пролунали вибухи. Російські війська атакують ракетами з Чорного моря. Ймовірно окупанти випустили Х-31П у напрямку регіону. Інформація про наслідки наразі не надходила.

Про це повідомляють моніторингові канали, передає Новини.LIVE.

Повідомлення про рух ракети. Фото: скриншот із Telegram

Вибухи в Одесі

Сьогодні, 13 квітня, в Одесі пролунав вибух. Повітряні сили повідомляли про рух ракети напрямку міста. Згодом ціль змінила курс на Чорноморське. Моніторингові канали зазначили, що окупанти випустили Х-31П. Інформації про наслідки немає.

Попередні атаки

Зазначимо, від ранку Росія вже двічі атакувала Одеську область ударними дронами. Перша атака була на Чорноморськ-Санжійку. Тривогу оголосили о 09:00. Вибух пролунав близько 09:10. Відбій тоді оголосили о 09:25.

Згодом, о 09:54 стало відомо, що нові БпЛА летять у напрямку Одеси. Звуки вибухів у місті було чутно після 10 ранку. Вібдій пролунав о 10:30.

Нова загроза

Росія активніше застосовує на Одещині реактивні дрони, які через високу швидкість важче збивати. Про це повідомив речник УДА Сергій Братчук. За його словами, ворог намагається розширити використання таких безпілотників, що створює додаткове навантаження на сили ППО та екіпажі дронів-перехоплювачів. Водночас українські військові пристосовуються до нової тактики й посилюють підготовку пілотів для протидії таким цілям.

Попри це, ефективність Сил оборони поступово зростає. Мобільні вогневі групи та інші підрозділи збільшують частку збитих повітряних цілей. Однак реактивні безпілотники й далі становлять серйозну загрозу, про що свідчать регулярні атаки на область.

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користатися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

Як повідомляли Новини.LIVE, 10 квітня, зазнала масованої атаки дронів. Під удар потрапили енергетичні об’єкти та портова інфраструктура. Частина громад залишилась без електропостачання. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Також Новини.LIVE писали, що 8 квітня, російські безпілотники знову атакували південь Одещини. Під удар потрапили портова та цивільна інфраструктура. Попередньо, обійшлося без загиблих і постраждалих.