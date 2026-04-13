Вибухи лунають в Одесі: місто під атакою дронів з акваторії моря

Дим в небі. Фото ілюстративне: скриншот з відео

Зараз, 13 квітня в Одесі пролунали вибухи. Російські війська атакують ударними дронами з акваторії Чорного моря. Попередньо триває робота сил ППО, інформація про наслідки наразі не надходила.

Про це повідомляють моніторингові канали, передає Новини.LIVE.

Вибухи в Одесі

Реактивні дрони

Ворог активніше застосовує на Одещині реактивні дрони, які через високу швидкість складніше перехопити. Як повідомив речник УДА Сергій Братчук, РФ намагається масштабувати використання таких БпЛА, що створює додаткове навантаження на підрозділи ППО та екіпажі дронів-перехоплювачів. Попри нову тактику окупантів, українські військові адаптуються та посилюють підготовку пілотів для боротьби з цим типом цілей. ​

Водночас ефективність Сил оборони зростає. Мобільні вогневі групи та інші підрозділи поступово збільшують відсоток збитих повітряних цілей. Проте реактивні безпілотники залишаються серйозною загрозою, що підтверджують регулярні атаки на регіон.

Читайте також:

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користатися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

Як повідомляли Новини.LIVE, вночі, 10 квітня, зазнала масованої атаки дронів. Під удар потрапили енергетичні об’єкти та портова інфраструктура. Частина громад залишилась без електропостачання. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Також Новини.LIVE писали, що сьогодні, 13 квітня, на Одещині пролунали вибухи. Моніторингові канали писали, що загроза дронів-камікадзе є для Чорноморська та Санжійки. Попередньо відомо, що дрон вдалося збити силам ППО. Інформації про наслідки немає.