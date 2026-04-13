Взрывы раздаются в Одессе: город под атакой дронов из акватории моря

Взрывы раздаются в Одессе: город под атакой дронов с Черного моря

Взрывы раздаются в Одессе: город под атакой дронов с Черного моря

Дата публикации 13 апреля 2026 10:12
Дым в небе. Фото иллюстративное: скриншот из видео

Сейчас, 13 апреля в Одессе прогремели взрывы. Российские войска атакуют ударными дронами из акватории Черного моря. Предварительно продолжается работа сил ПВО, информация о последствиях пока не поступала.

Об этом сообщают мониторинговые каналы, передает Новини.LIVE.

Сейчас, 13 апреля, в Одессе раздаются взрывы. Воздушные силы сообщали о движении ударных БпЛА с Черного моря в направлении города. Предварительно известно, что работает ПВО. Информации о последствиях нет.

Реактивные дроны

Враг активнее применяет в Одесской области реактивные дроны, которые из-за высокой скорости сложнее перехватить. Как сообщил представитель УДА Сергей Братчук, РФ пытается масштабировать использование таких БпЛА, что создает дополнительную нагрузку на подразделения ПВО и экипажи дронов-перехватчиков. Несмотря на новую тактику оккупантов, украинские военные адаптируются и усиливают подготовку пилотов для борьбы с этим типом целей.

В то же время эффективность Сил обороны растет. Мобильные огневые группы и другие подразделения постепенно увеличивают процент сбитых воздушных целей. Однако реактивные беспилотники остаются серьезной угрозой, что подтверждают регулярные атаки на регион.

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный перечень хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно указано около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где есть ближайший паркинг.

Во время тревоги все паркинги города должны быть открытыми для всех желающих. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по телефону "15-35". Также можно позвонить в полицию или в спасательные службы.

Как сообщали Новини.LIVE, ночью, 10 апреля, подверглась массированной атаке дронов. Под удар попали энергетические объекты и портовая инфраструктура. Часть общин осталась без электроснабжения. К счастью, обошлось без пострадавших.

Также Новини.LIVE писали, что сегодня, 13 апреля, в Одесской области прогремели взрывы. Мониторинговые каналы писали, что угроза дронов-камикадзе есть для Черноморска и Санжейки. Предварительно известно, что дрон удалось сбить силам ПВО. Информации о последствиях нет.

Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Долженко Екатерина
