В Одессе слышны взрывы: Россия атакует регион ракетами

Дым в небе. Фото иллюстративное: скриншот из видео

Сейчас, 13 апреля в Одессе прогремели взрывы. Российские войска атакуют ракетами с Черного моря. Вероятно оккупанты выпустили Х-31П в направлении региона. Информация о последствиях пока не поступала.

Об этом сообщают мониторинговые каналы, передает Новини.LIVE.

Сообщение о движении ракеты. Фото: скриншот из Telegram

Взрывы в Одессе

Сегодня, 13 апреля, в Одессе прогремел взрыв. Воздушные силы сообщали о движении ракеты направлении города. Впоследствии цель изменила курс на Черноморское. Мониторинговые каналы отметили, что оккупанты выпустили Х-31П. Информации о последствиях нет.

Предыдущие атаки

Отметим, с утра Россия уже дважды атаковала Одесскую область ударными дронами. Первая атака была на Черноморск-Санжейку. Тревогу объявили в 09:00. Взрыв прогремел около 09:10. Отбой тогда объявили в 09:25.

Впоследствии, в 09:54 стало известно, что новые БпЛА летят в направлении Одессы. Звуки взрывов в городе были слышны после 10 утра. Вибдей прозвучал в 10:30.

Новая угроза

Россия активнее применяет в Одесской области реактивные дроны, которые из-за высокой скорости труднее сбивать. Об этом сообщил представитель УДА Сергей Братчук. По его словам, враг пытается расширить использование таких беспилотников, что создает дополнительную нагрузку на силы ПВО и экипажи дронов-перехватчиков. В то же время украинские военные приспосабливаются к новой тактике и усиливают подготовку пилотов для противодействия таким целям.

Несмотря на это, эффективность Сил обороны постепенно растет. Мобильные огневые группы и другие подразделения увеличивают долю сбитых воздушных целей. Однако реактивные беспилотники продолжают представлять серьезную угрозу, о чем свидетельствуют регулярные атаки на область.

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный перечень хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно указано около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где есть ближайший паркинг.

Во время тревоги все паркинги города должны быть открытыми для всех желающих. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по телефону "15-35". Также можно позвонить в полицию или в спасательные службы.

Как сообщали Новини.LIVE, 10 апреля, подверглась массированной атаке дронов. Под удар попали энергетические объекты и портовая инфраструктура. Часть общин осталась без электроснабжения. К счастью, обошлось без пострадавших.

Также Новини.LIVE писали, что 8 апреля, российские беспилотники снова атаковали юг Одесской области. Под удар попали портовая и гражданская инфраструктура. Предварительно, обошлось без погибших и пострадавших.