Дата публикации 15 апреля 2026 12:20
На Одесчине прогремели взрывы: угроза российских ударных дронов
Дым после взрыва. Фото иллюстративное: Новости N

Сегодня, 15 апреля, в Одесской области были слышны звуки взрывов. Россия атакует дронами из акватории Черного моря. Предварительно работает ПВО. Информации о последствиях пока нет.

Об этом сообщают мониторинговые каналы, передает Новини.LIVE.

Вибухи на Одещині
Сообщение о взрывах. Фото: скриншот из Telegram

Взрывы в Одесской области

Сегодня, 15 апреля, в Одесской области прогремели взрывы. Воздушные силы сообщали о движении ударных БпЛА с Черного моря в направлении Затоки. Мониторинговые каналы писали, что угроза дронов-камикадзе есть для Юилгород-Днестровского района. Предварительно известно, что дрон удалось сбить силам ПВО. Информации о последствиях нет.

Угроза реактивных дронов

Российские войска стали чаще использовать в Одесской области реактивные беспилотники, которые сложнее перехватывать из-за высокой скорости. Об этом сообщил представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук. По его словам, враг пытается расширить применение таких дронов, что создает дополнительную нагрузку на силы противовоздушной обороны и операторов дронов-перехватчиков.

В то же время украинские военные адаптируются к новым условиям. Они усиливают подготовку пилотов и совершенствуют тактику борьбы с подобными целями. Несмотря на сложности, эффективность Сил обороны растет: мобильные огневые группы и другие подразделения увеличивают количество сбитых воздушных целей. Однако реактивные дроны и в дальнейшем остаются серьезной угрозой для региона.

Читайте также:

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный перечень хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно указано около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где есть ближайший паркинг.

Во время тревоги все паркинги города должны быть открытыми для всех желающих. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по телефону "15-35". Также можно позвонить в полицию или в спасательные службы.

Как сообщали Новости.LIVE, в ночь на 15 апреля, российские войска снова атаковали юг Одесской области ударными дронами. Под огнем оказалась портовая инфраструктура. Из-за попадания возникли пожары и повреждения зданий.

Также Новости.LIVE писали, что ночью, 14 апреля, юг Одесской области атаковали ударные беспилотники. Под удар попали порт в Измаиле, гражданская инфраструктура и жилые дома. Возникли пожары и разрушения, в частности на территории СТО. Несмотря на масштаб атаки, обошлось без погибших и пострадавших.

Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Долженко Екатерина
