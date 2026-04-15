Одеса РФ знову атакувала Одещину: пошкоджено портову інфраструктуру

РФ знову атакувала Одещину: пошкоджено портову інфраструктуру

Дата публікації: 15 квітня 2026 09:10
РФ знову атакувала Одещину: пошкоджено портову інфраструктуру
Пожежа на місці влучання. Фото: ДСНС Одещини

У ніч на 15 квітня, російські війська знову атакували південь Одещини ударними дронами. Під вогнем опинилась портова інфраструктура. Через влучання виникли пожежі та пошкодження будівель.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера.

Наслідки атаки

У ніч на 15 квітня Росія вкотре вдарила по півдню Одеської області безпілотниками. Основною ціллю стала портова інфраструктура. Зафіксовано влучання, після яких спалахнули пожежі на території складів і адміністративних будівель.

Атака на Одещину 15 квітня
Рятувальники приборгують вогонь. Фото: ДСНС Одещини

За попередніми даними, жертв і постраждалих немає. Інформація уточнюється.

Атака дронів на Одещину 15 квітня
Вогнеборець гасить пожежу. Фото: ДСНС Одещини

Робота рятувальників

Рятувальники швидко прибули на місце та ліквідували всі осередки займання. До робіт залучили 37 вогнеборців і 8 одиниць техніки. Наразі триває огляд пошкоджень і розбір наслідків атаки.

Читайте також:
Атака на Одещину 15 квітня
Пожежник на місці атаки. Фото: ДСНС Одещини

Загроза для Румунії

Міністерство оборони Румунії повідомило, що вранці 15 квітня російські дрони фіксували біля повітряного простору країни. О 02:37 румунська влада надіслала перше попередження RO-Alert для мешканців північної частини повіту Тулча. Згодом, о 05:08, оголосили повторну тривогу через нові групи безпілотників, які рухалися в бік Ізмаїла.

Атака на Одещину 15 квітня
Руйнації на місці атаки. Фото: Одеська ОВА

У небо піднімали два винищувачі F-16, а системи протиповітряної оборони перевели у бойову готовність. Повітряна тривога завершилась о 05:42. Водночас румунська сторона заявила, що порушень її повітряного простору не зафіксовано.

Як повідомляли Новини.LIVE, у ніч на 14 квітня, російські дрони масовано атакували Ізмаїльський район, цілячись у портову та цивільну інфраструктуру. У самому Ізмаїльському порту зафіксовано кілька влучань. Пошкоджено причал, баржу, а також цивільне судно під прапором Панами. 

Також Новини.LIVE писали, що у ніч проти 11 квітня російська армія атакувала Одесу безпілотниками. Внаслідок російської атаки загинули двоє цивільних мешканців, ще двоє людей отримали поранення та перебувають у лікарні.

Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина
