Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городГламурРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіШоубізнесТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube TikTok TikTok Telegram Telegram Google News Google News Viber Viber Google News Spotify Instagram Instagram SoundCloud SoundCloud Facebook Facebook RSS RSS
Головна Одеса Атака на Одещину: нові деталі про потерпіле іноземне судно

Ua ru
Дата публікації: 14 квітня 2026 11:43
Судно, яке постраждало під час атаки. Фото: Військово-морські сили

Російські війська вночі, 14 квітня, атакували цивільне судно, яке прямувало до порту Чорноморськ. Після удару на борту спалахнула пожежа. Екіпаж не постраждав, допомогу надали військові моряки.

Про це повідомили у Військово-морських силах, передає Новини.LIVE.

Атака на судно

Ударними безпілотниками російські війська атакували цивільне судно "LADY MARIS", яке йшло до порту Чорноморськ для завантаження українською кукурудзою. Внаслідок удару на борту виникла пожежа. Її вдалося оперативно локалізувати. Екіпаж судна не постраждав. На допомогу швидко прибув катер Військово-Морських Сил ЗСУ. Моряки забезпечили безпеку та допомогли стабілізувати ситуацію після атаки.

Атака на судно на Одещині
пошкодження на судні. Фото: Військово-морські сили

Тієї ж ночі російські дрони атакували і торговельний порт Ізмаїл. Такі удари знову створюють небезпеку для цивільного судноплавства у Чорному морі та загрожують постачанню продовольства у світі.

Атака на судно на Одещині
Наслідки атаки на судно. Фото: Військово-морські сили

Що відомо про атаку

У ніч на 14 квітня Одещина зазнала масованої атаки дронів. Під удар потрапили об’єкти портової інфраструктури та житлові райони. Пошкоджено дахи, фасади та вікна шести приватних будинків. Також зафіксовані пошкодження 11 автомобілів, серед них — машина швидкої допомоги. Внаслідок обстрілу постраждав 51-річний чоловік, його госпіталізували.

Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження за фактом воєнних злочинів. На місцях ударів працюють слідчі, які документують наслідки атаки.

Як повідомляли Новини.LIVE, що у ніч на 8 квітня Росія масовано атакувала Одеську область ударними дронами. Основний удар прийшовся по південних районах регіону. Внаслідок влучань постраждала портова інфраструктура та цивільні об’єкти. Частково зруйновано складську будівлю та господарське приміщення. 

Також Новини.LIVE писали, що у ніч на 10 квітня Росія масовано атакувала Одеську область ударними безпілотниками. Під прицілом опинилися Одеса та Ізмаїльський район. Ворог цілив по об’єктам цивільної та критичної інфраструктури. На щастя, обійшлося без загиблих та постраждалих. Після обстрілу виникли пожежі, їх оперативно локалізували рятувальники. 

корабель Одеська область Наслідки обстрілу Одещини
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Долженко Катерина
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації