Атака в Одесской области: новые детали о пострадавшем иностранном судне

Судно, которое пострадало во время атаки. Фото: Военно-морские силы

Российские войска ночью, 14 апреля, атаковали гражданское судно, которое направлялось в порт Черноморск. После удара на борту вспыхнул пожар. Экипаж не пострадал, помощь оказали военные моряки.

Об этом сообщили в Военно-морских силах, передает Новини.LIVE.

Атака на судно

Ударными беспилотниками российские войска атаковали гражданское судно "LADY MARIS", которое шло в порт Черноморск для загрузки украинской кукурузой. В результате удара на борту возник пожар, который удалось оперативно локализовать. Экипаж судна не пострадал. На помощь быстро прибыл катер Военно-Морских Сил ВСУ. Моряки обеспечили безопасность и помогли стабилизировать ситуацию после атаки.

повреждения на судне. Фото: Военно-морские силы

Той же ночью российские дроны атаковали и торговый порт Измаил. Такие удары снова создают опасность для гражданского судоходства в Черном море и угрожают поставкам продовольствия в мире.

Последствия атаки на судно. Фото: Военно-морские силы

Что известно об атаке

В ночь на 14 апреля Одесская область подверглась массированной атаке дронов. Под удар попали объекты портовой инфраструктуры и жилые районы. Повреждены крыши, фасады и окна шести частных домов. Также зафиксированы повреждения 11 автомобилей, среди них — машина скорой помощи. В результате обстрела пострадал 51-летний мужчина, его госпитализировали.

Читайте также:

Правоохранители уже открыли уголовное производство по факту военных преступлений. На местах ударов работают следователи, которые документируют последствия атаки.

Как сообщали Новини.LIVE, что в ночь на 8 апреля Россия массированно атаковала Одесскую область ударными дронами. Основной удар пришелся по южным районам региона. В результате попаданий пострадала портовая инфраструктура и гражданские объекты. Частично разрушено складское здание и хозяйственное помещение.

Также Новини.LIVE писали, что в ночь на 10 апреля Россия массированно атаковала Одесскую область ударными беспилотниками. Под прицелом оказались Одесса и Измаильский район. Враг целился по объектам гражданской и критической инфраструктуры. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших. После обстрела возникли пожары, их оперативно локализовали спасатели.