Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородГламурРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиШоубизнесТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Атака на Одесчину: новые детали о пострадавшем иностранном судне

Атака на Одесчину: новые детали о пострадавшем иностранном судне

Ua ru
Дата публикации 14 апреля 2026 11:43
Атака в Одесской области: новые детали о пострадавшем иностранном судне
Судно, которое пострадало во время атаки. Фото: Военно-морские силы

Российские войска ночью, 14 апреля, атаковали гражданское судно, которое направлялось в порт Черноморск. После удара на борту вспыхнул пожар. Экипаж не пострадал, помощь оказали военные моряки.

Об этом сообщили в Военно-морских силах, передает Новини.LIVE.

Атака на судно

Ударными беспилотниками российские войска атаковали гражданское судно "LADY MARIS", которое шло в порт Черноморск для загрузки украинской кукурузой. В результате удара на борту возник пожар, который удалось оперативно локализовать. Экипаж судна не пострадал. На помощь быстро прибыл катер Военно-Морских Сил ВСУ. Моряки обеспечили безопасность и помогли стабилизировать ситуацию после атаки.

Атака на судно на Одещині
повреждения на судне. Фото: Военно-морские силы

Той же ночью российские дроны атаковали и торговый порт Измаил. Такие удары снова создают опасность для гражданского судоходства в Черном море и угрожают поставкам продовольствия в мире.

Атака на судно на Одещині
Последствия атаки на судно. Фото: Военно-морские силы

Что известно об атаке

В ночь на 14 апреля Одесская область подверглась массированной атаке дронов. Под удар попали объекты портовой инфраструктуры и жилые районы. Повреждены крыши, фасады и окна шести частных домов. Также зафиксированы повреждения 11 автомобилей, среди них — машина скорой помощи. В результате обстрела пострадал 51-летний мужчина, его госпитализировали.

Читайте также:

Правоохранители уже открыли уголовное производство по факту военных преступлений. На местах ударов работают следователи, которые документируют последствия атаки.

Как сообщали Новини.LIVE, что в ночь на 8 апреля Россия массированно атаковала Одесскую область ударными дронами. Основной удар пришелся по южным районам региона. В результате попаданий пострадала портовая инфраструктура и гражданские объекты. Частично разрушено складское здание и хозяйственное помещение.

Также Новини.LIVE писали, что в ночь на 10 апреля Россия массированно атаковала Одесскую область ударными беспилотниками. Под прицелом оказались Одесса и Измаильский район. Враг целился по объектам гражданской и критической инфраструктуры. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших. После обстрела возникли пожары, их оперативно локализовали спасатели.

корабль Одесская область Последствия обстрела Одесчины
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации