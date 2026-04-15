РФ снова атаковала Одесчину: повреждена портовая инфраструктура

Пожар на месте попадания.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера.

Последствия атаки

В ночь на 15 апреля Россия в очередной раз ударила по югу Одесской области беспилотниками. Основной целью стала портовая инфраструктура. Зафиксированы попадания, после которых вспыхнули пожары на территории складов и административных зданий.

Спасатели укрощают огонь.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Информация уточняется.

Огнеборец тушит пожар.

Работа спасателей

Спасатели быстро прибыли на место и ликвидировали все очаги возгорания. К работам привлекли 37 пожарных и 8 единиц техники. Сейчас продолжается осмотр повреждений и разбор последствий атаки.

Пожарный на месте атаки.

Угроза для Румынии

Министерство обороны Румынии сообщило, что утром 15 апреля российские дроны фиксировали возле воздушного пространства страны. В 02:37 румынские власти направили первое предупреждение RO-Alert для жителей северной части уезда Тулча. Впоследствии, в 05:08, объявили повторную тревогу из-за новых групп беспилотников, которые двигались в сторону Измаила.

Разрушения на месте атаки.

В небо поднимали два истребителя F-16, а системы противовоздушной обороны перевели в боевую готовность. Воздушная тревога завершилась в 05:42. В то же время румынская сторона заявила, что нарушений ее воздушного пространства не зафиксировано.

Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 14 апреля, российские дроны массированно атаковали Измаильский район, целясь в портовую и гражданскую инфраструктуру. В самом Измаильском порту зафиксировано несколько попаданий. Поврежден причал, баржа, а также гражданское судно под флагом Панамы.

Также Новини.LIVE писали, что в ночь на 11 апреля российская армия атаковала Одессу беспилотниками. В результате российской атаки погибли двое гражданских жителей, еще два человека получили ранения и находятся в больнице.