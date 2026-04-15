Одесса РФ снова атаковала Одесчину: повреждена портовая инфраструктуру

Дата публикации 15 апреля 2026 09:10
РФ снова атаковала Одесчину: повреждена портовая инфраструктура
Пожар на месте попадания. Фото: ГСЧС Одесской области

В ночь на 15 апреля, российские войска снова атаковали юг Одесской области ударными дронами. Под огнем оказалась портовая инфраструктура. Из-за попадания возникли пожары и повреждения зданий.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера.

Последствия атаки

В ночь на 15 апреля Россия в очередной раз ударила по югу Одесской области беспилотниками. Основной целью стала портовая инфраструктура. Зафиксированы попадания, после которых вспыхнули пожары на территории складов и административных зданий.

Атака на Одещину 15 квітня
Спасатели укрощают огонь. Фото: ГСЧС Одесской области

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Информация уточняется.

Атака дронів на Одещину 15 квітня
Огнеборец тушит пожар. Фото: ГСЧС Одесской области

Работа спасателей

Спасатели быстро прибыли на место и ликвидировали все очаги возгорания. К работам привлекли 37 пожарных и 8 единиц техники. Сейчас продолжается осмотр повреждений и разбор последствий атаки.

Атака на Одещину 15 квітня
Пожарный на месте атаки. Фото: ГСЧС Одесской области

Угроза для Румынии

Министерство обороны Румынии сообщило, что утром 15 апреля российские дроны фиксировали возле воздушного пространства страны. В 02:37 румынские власти направили первое предупреждение RO-Alert для жителей северной части уезда Тулча. Впоследствии, в 05:08, объявили повторную тревогу из-за новых групп беспилотников, которые двигались в сторону Измаила.

Атака на Одещину 15 квітня
Разрушения на месте атаки. Фото: Одесская ОГА

В небо поднимали два истребителя F-16, а системы противовоздушной обороны перевели в боевую готовность. Воздушная тревога завершилась в 05:42. В то же время румынская сторона заявила, что нарушений ее воздушного пространства не зафиксировано.

Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 14 апреля, российские дроны массированно атаковали Измаильский район, целясь в портовую и гражданскую инфраструктуру. В самом Измаильском порту зафиксировано несколько попаданий. Поврежден причал, баржа, а также гражданское судно под флагом Панамы.

Также Новини.LIVE писали, что в ночь на 11 апреля российская армия атаковала Одессу беспилотниками. В результате российской атаки погибли двое гражданских жителей, еще два человека получили ранения и находятся в больнице.

Одесская область Обстрел Одесчины Последствия обстрела Одесчины
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
