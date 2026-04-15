Удар РФ по многоэтажке Одессы: умер один из пострадавших

Поврежденный многоэтажный дом в Одессе в результате российского обстрела 15 апреля. Фото: Сергей Лысак

Российские оккупанты в среду, 15 апреля, нанесли удар дроном по многоэтажке в Одессе. В результате атаки один из пострадавших умер. Травмы, которые он получил, оказались несовместимыми с жизнью.

Об этом сообщил глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак, передает Новини.LIVE.

Российский обстрел Одессы 15 апреля

"К сожалению, только что один из пострадавших умер. Врачи делали все возможное, но травмы оказались несовместимыми с жизнью", — отметил Лысак.

Последствия российского обстрела Одессы 15 апреля. Фото: Сергей Лысак

Известно, что в результате российского удара по Одессе ранения получили шесть человек.

Пост Лысака. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Сергея Лысака, 15 апреля российский дрон попал в жилую девятиэтажку в Одессе. На месте работают спасатели и экстренные службы.

Кроме того, взрывы в Одесской области раздавались днем 15 апреля. Российские оккупанты атаковали регион дронами из акватории Черного моря.

А в ночь на 15 апреля захватчики нанесли удар дронами по югу Одесской области и повредили портовую инфраструктуру. В результате обстрела произошли пожары.