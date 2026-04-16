Нічний дроновий удар по Одесі: постраждалих щонайменше п'ятеро

Уночі в четвер, 16 квітня, росіяни атакували Одесу ударними безпілотниками. Станом на 03:26 було відомо про п'ятьох постраждалих. Від вибухової хвилі зазнали пошкоджень вікна в будівлях у Приморському районі.

Про це повідомив начальник Одеської МВА Сергій Лисак, передає Новини.LIVE.

Обстріл Одеси вночі 16 квітня

Повітряна тривога через загрозу застосування ударних дронів в Одеському районі тривала від 01:10 до 02:50. О 01:11 Повітряні Сили ЗС України попередили, що БпЛА з Чорного моря летять на Одесу. Станом на 01:50 дрони з моря тримали курс на два населених пункти: Одесу й Затоку.

