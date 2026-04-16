Ночной дроновый удар по Одессе: пострадавших по меньшей мере пятеро

Ночью в четверг, 16 апреля, россияне атаковали Одессу ударными беспилотниками. По состоянию на 03:26 было известно о пяти пострадавших. От взрывной волны получили повреждения окна в зданиях в Приморском районе.

Об этом сообщил начальник Одесской ГВА Сергей Лысак, передает Новини.LIVE.

Воздушная тревога из-за угрозы применения ударных дронов в Одесском районе продолжалась с 01:10 до 02:50. В 01:11 Воздушные Силы ВС Украины предупредили, что БпЛА с Черного моря летят на Одессу. По состоянию на 01:50 дроны с моря держали курс на два населенных пункта: Одессу и Затоку.

