Ночной дроновый удар по Одессе: пострадавших по меньшей мере пятеро
Дата публикации 16 апреля 2026 05:20
Ночью в четверг, 16 апреля, россияне атаковали Одессу ударными беспилотниками. По состоянию на 03:26 было известно о пяти пострадавших. От взрывной волны получили повреждения окна в зданиях в Приморском районе.
Об этом сообщил начальник Одесской ГВА Сергей Лысак, передает Новини.LIVE.
Обстрел Одессы ночью 16 апреля
Воздушная тревога из-за угрозы применения ударных дронов в Одесском районе продолжалась с 01:10 до 02:50. В 01:11 Воздушные Силы ВС Украины предупредили, что БпЛА с Черного моря летят на Одессу. По состоянию на 01:50 дроны с моря держали курс на два населенных пункта: Одессу и Затоку.
Читайте также:
